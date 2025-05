Luego del lanzamiento de su nuevo álbum, Latinaje, en el que se dio la oportunidad de explorar nuevos géneros de la música latinoamericana, la cantante argentina, Cazzu, anunció el lanzamiento de un libro titulado PERREO, una revolución , el cual ya se encuentra disponible en las librerías.

Fue por medio de una publicación de Instagram que “la jefa” dio a conocer la noticia, expresando su emoción por el lanzamiento de su primer libro: “Varias veces me encontré sintiéndome una estúpida por pensar que tengo el derecho a escribir un libro. Después me acordé que existen libros de mierda y se me pasó. Aunque, obvio, espero que este no sea el caso, eso dependerá de la opinión de ustedes”, expresó.

Asimismo, explica que el libro trata sobre la reivindicación de las mujeres dentro de la música urbana, y la importancia de construir un espacio que abra paso a la igualdad, especialmente porque es una industria dominada por hombres casi en su totalidad: “este libro cuenta, reivindica y reniega sobre la industria musical urbana precisamente, sobre la vida siendo mujer en la música o en cualquier ámbito aplicable. Pero sobre todo intenta ser un aporte para seguir construyendo la igualdad”.

En su publicación, Cazzu pone una dedicatoria especial sobre su libro: “Se lo dedico a las mujeres que aman el reggaetón, a las que lo odian, a las que quieren cantar, componer o producir, a mis colegas mujeres que a duras penas llegaron y siguen resistiendo”. Además, agradece a colegas como Villano Antillano, Tokischa y Elena Rose por sumarse al diálogo y ayudarla a comprender algunas cosas.

Finalmente, la “nena trampa” dedica su libro a los colegas varones que la han inspirado, a las mujeres de su familia y a sus fans , además de a las personas curiosas que se preguntan de qué trata su libro.

PERREO, una revolución se encuentra disponible en librerías, en formato de audio libro narrado por la misma Cazzu, y en formato digital en Ebook.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL