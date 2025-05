Por más de tres décadas, Mariana Ochoa fue una de las voces emblemáticas de Onda Vaselina y OV7. Hoy, en una etapa distinta de su vida, la cantante vuelve a tomar el micrófono desde un lugar personal, íntimo y sin ataduras. Su nuevo sencillo "El Remolino" marca un regreso no solo musical, sino emocional, artístico y creativo. La exintegrante de OV7 lanza este tema como parte de un EP de al menos seis canciones —aunque podrían ser más— con el que se propone reencontrarse con su público y consigo misma.

"Me estoy dando el gusto de sorprenderme, y con eso contagiar a la gente", afirma la también actriz en entrevista. "Hace 20 años que no me sentaba a componer y ha sido una sorpresa enorme encontrarme con todo lo que tengo para contar".

"El Remolino", ya disponible en plataformas digitales, es una balada de corte regional escrita por María Bernal y Érika Ender, con producción de Joel Alonso Montes. El video, dirigido por Julián Hernández y producido por Roberto Fiesco, cuenta con la participación de Carlos Arenas y Mauricio Mancera, y fue realizado por la productora Nube, que ha llevado más de 70 películas a festivales internacionales. En él, Ochoa narra la historia de una mujer que deja atrás un amor tóxico, arrebatador, y se encuentra con una relación estable, dulce pero distinta. "Creo que es una historia donde nos hemos visto envueltas muchas personas, o muchas mujeres", comenta.

La búsqueda de su voz

A pesar de haber lanzado discos como solista en 2003 y 2006, Ochoa reconoce que su prioridad durante mucho tiempo fue el grupo. "Siempre fui muy feliz en OV7", dice. El reencuentro de la banda en 2010 —que originalmente sería solo una gira de tres meses— se extendió durante más de una década. Sin embargo, al concluir la gira por el 30 aniversario en 2023, decidió pausar la etapa grupal para centrarse en proyectos personales.

"Cuando vienes de un grupo tan exitoso y de tantos años, es difícil porque la gente tiene una expectativa de ti", señala. "Pero me he dado a la tarea de hacer en este momento de mi vida las cosas que me quedé con ganas de hacer y sin la expectativa de alcanzar tantos números. Música que, si no me atrevo a hacer hoy, no la voy a hacer nunca".

Ahora, libre de una disquera y trabajando de manera independiente, Mariana se ha rodeado de un equipo cercano de productores, compositores y amigos con quienes ha encontrado nuevas formas de expresarse. "Estoy escogiendo cosas que me gustan y con las que me identifico. Pero también vienen temas que he escrito desde mi experiencia del amor maduro, de ser mamá sola, de sacar una casa adelante, temas que nunca me había sentado a componer".

Entre esas canciones destaca una cumbia y otra sobre el amor que ha encontrado con su pareja actual, y varias que retoman pasajes de su vida. "Hoy me siento plena como mujer, como mamá, como pareja y en lo profesional. Me estoy redescubriendo, y también el público se ha sorprendido", expresa.

Un EP que se transforma

Aunque el EP comenzó con la idea de incluir seis canciones, las sesiones creativas con María Bernal y Joel Alonso Montes han hecho crecer el proyecto. "Probablemente se vuelvan diez porque me siento a escribir y sale otra cosa más", dice Mariana. Tras “Vámonos”, su primer sencillo en colaboración con Saúl “El Jaguar”, y “El Remolino”, se avecinan otros temas que mezclan el regional mexicano con géneros latinos como la bachata y la cumbia. El siguiente lanzamiento está previsto para el 29 de mayo.

En esta etapa, Mariana ha optado por interpretar los géneros que le gustan, sin limitarse a etiquetas. "En mi casa se escucha a Carín León, Nodal, Pepe Aguilar, Ana Bárbara, Mariana Seoane con sus cumbias. Quiero darme el gusto de grabar lo que me gusta. Hoy en día la música es universal. Las fusiones están funcionando", explica.

Inspirada por artistas como Shakira, que ha sabido transitar entre géneros, Mariana considera que este momento musical es una oportunidad para experimentar. "Para mí, la maestra de la mercadotecnia es Shakira. Ella ha sacado desde regional hasta bachatas con DJ. Yo también quiero mostrar lo que soy y lo que me gusta", afirma.

Un nuevo show, un reencuentro con el público

La cantante ya ha comenzado a presentar su nuevo show, un espectáculo en el que combina sus temas inéditos con un repertorio de covers que forman parte del "playlist de su vida". "Incluyo canciones de Cristian Castro, Shakira, Ana Gabriel, Mónica Naranjo, incluso tengo un medley tex-mex con temas de Nodal, Límite y Selena", cuenta.

Este formato le ha permitido reconectarse con su público de una manera más íntima, en venues pequeños donde puede compartir su historia. En Guadalajara, por ejemplo, fue invitada de sorpresa en la Sala de Despecho, donde compartió escenario con su amiga Taiga Brava, drag queen y cantante. "Me la pasé increíble. No me esperaba ese recibimiento por parte de la gente de Guadalajara, pero me recibieron increíble", dice emocionada.

El orgullo de ser aliada

Además de reencontrarse con la música, Mariana también se ha reconectado con su compromiso con la comunidad LGBT+, de la que ha sido aliada desde hace muchos años. Este 28 de junio, será la Reina Aliada del Pride en Ciudad de México y tendrá el honor de cerrar el evento con un concierto en el Zócalo.

"Estoy con ellos no solo en la celebración, también en la lucha", afirma con convicción. "Hoy entiendo todos los derechos por los que luchan. Es una pena que en Estados Unidos les estén quitando sus identificaciones a las personas trans. En México debemos mantener los derechos que se han ganado".

Para esa presentación especial, Mariana ya prepara sorpresas. Estarán invitadas Taiga Brava, Lolita Banana y Kenny, de Kenny y los Eléctricos. "Quiero presentar probaditas de lo que traigo en el show. La gente no se espera este espectáculo que estoy preparando. Todos los días planeo qué cosas puedo presentar a esta comunidad con la cual estoy muy agradecida".

La maternidad, un motor creativo

Madre de dos hijos, Mariana también ha encontrado en la maternidad una fuente de inspiración y de apoyo. "Nunca me habían visto grabar en el estudio y ahora estuvieron ahí conmigo", relata. En su primer concierto como solista en La Maraka, su hija —que practica danza aérea— participó con un número en telas mientras Mariana cantaba la canción "Deseos", que le dedicó a sus hijos. "Fue espectacular. Estoy muy agradecida porque me apoyan en todo lo que hago".

Si bien ha recibido invitaciones para regresar a la actuación, reconoce que no es una posibilidad inmediata. "Soy mamá sola, y en estos momentos de mi vida sigue siendo complicado encerrarme en un foro de lunes a sábado. Hoy, todas mis cartas están puestas en la música", confiesa. No descarta, sin embargo, integrarse en el futuro a alguna serie como actriz invitada.

¿Y los reality show? "De ninguna manera. No me gustaría entrar a La Casa de los Famosos", responde tajante.

Una colaboración pendiente

Mariana no descarta la posibilidad de colaborar con alguna de sus excompañeras de OV7. En particular, le gustaría grabar con Lidia Ávila, quien también incursionó en el regional. "Nos vemos seguido, aunque ella está en un año sabático. Trabajamos desde que teníamos 10 años, entonces entiendo esa parte. Pero me encantaría hacer algo con ella en algún momento", confiesa.

Ante la pregunta de si los problemas entre los OV7, en especial con Ari Borovoy son tan graves como para que nunca se solucionen estas diferencias, Ochoa responde: "Lo he manifestado. Hubo un problema, era una deuda, se pusieron fechas de pago, se arregló, se cerró. Hay cicatrices que quedan de amistad y realmente ha sido un tema más mediático.., siempre hemos sido una familia y la gente le sorprendió ver cierto rompimiento, pero seguimos siendo una familia. En las propias familias pasan cosas similares. Creo que en un futuro sí me veo reunidos, así como Mocedades... somos una familia y tenemos un gran legado que hicimos durante 30 años, así que mientras tanto estoy aprovechando de hacer lo que me gusta a mi manera"

Sin prisa, pero con determinación

Mariana Ochoa vive este nuevo capítulo sin prisa, sin la presión de cifras o de posicionamiento en listas. "No traigo una expectativa, simplemente estoy haciendo lo que no había tenido oportunidad de hacer", dice. A lo largo de los próximos meses, seguirá lanzando canciones nuevas —entre ellas una bachata, una cumbia y una balada pop—, y planea presentarse en escenarios como el Lunario del Auditorio Nacional. También espera volver pronto a Guadalajara para reencontrarse con su público.

"Estoy muy contenta con los resultados que voy teniendo. Me estoy redescubriendo a través de mi música, y eso me llena como artista y como persona", concluye.

MF