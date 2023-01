El lanzamiento de "BZRP Music Sessions #53", la nueva canción de Shakira en colaboración con el productor Bizarrap, ha destado que varias marcas se encuentren en medio de la polémica. Y es que en una de las estrofas, la colombiana compara a la nueva novia de Gerard Piqué con un reloj que presuntamente es más sencillo y accesible: "Cambiaste un Rolex por un Casio", se le oye cantar.

En redes sociales el tema ya dividió opiniones y ha hecho que varios famosos decidan expresar su opinión y se hayan declarado "Team Shakira" o "Team Piqué". Ahora quien ha sido relacionado con los partidarios del exfutbolista español es Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, y todo por una historia que subió a su cuenta de Instagram.

El intérprete de "Calidad" compartió un video en el que aparece disfrutando de un espectáculo musical y aunque el motivo principal de la grabación era elogiar las cualidades vocales del cantante, lo que llamó la atención es que en una parte de la grabación enfoca su muñeca y se puede apreciar a la perfección la marca de su reloj, que resulta ser un Casio, justo el mencionado en la polémica canción de la colombiana.

"Ahí te va peinado", fue el mensaje con el que Caz acompañó el breve clip. A pesar de que no dijo nada más, el hecho de que mostrara la marca de este accesorio, fue para muchos la manera en la que expresó su postura sobre el tema que se encuentra en tendencia.

Pero esta no es la primera vez que Eduin se relaciona con el caso de Shakira y Piqué, hace un par de días subió un video en el que da detalles sobre su estado de salud y mientras habla, se puede escuchar de fondo la canción de la barranquillera. En ese momento sus seguidores lo cuestionaron sobre si era "team Shakira", pero él aseguró que no había puesto atención a lo que sonaba en el radio: "Ni cuenta me había dado de la canción de fondo, se notó que andamos en trauma".

MF