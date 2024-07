Casa de los Famosos México presenta su séptimo integrante; lo tunden en redes

Luego de que Wendy Guevara se coronara como la ganadora indiscutible del reality La Casa de los Famosos México, ahora ha salido a relucir la información de la nueva temporada de este show de Televisa, además, este miércoles se anunció al séptimo participante del cual, no fue visto con los mejores ojos por los internautas.

Fue a través del noticiero de Danielle Dithurbide donde se dio a conocer que el próximo participante de la casa más polémica será Luis 'Potro' Caballero, el influencer que ya ha sido conocido por haber estado en varios reality shows, incluido el de La casa de los Famosos versión Telemundo.

El ex Acapulco Shore, dijo no tener una estrategia pensada, pese a ser un experto en realities, pues su único plan es: "pasársela bien, que se me resbale absolutamente todo, no voy a engancharme, voy a fluir y pues ya se sabe que ahí duermes con el enemigo".

Finalmente, aseguró estar preparado para una sola cosa: sacarles información a sus compañeros, principalmente a Mario Bezares, "yo voy con las preguntas listas, me urge todo ese tema".

En redes sociales esta noticia no agradó a muchos, pues cuestionaron la creatividad del programa al no poder elegir un nuevo famoso y al quitarle la emoción que representa ver una nueva figura en el programa, pues Potro ya tendría su segunda participación en el reality.

"¿Cómo que nuevamente está en 'La Casa de los Famosos'? Ya fue habitante en Telemundo"; "no se vale que metan gente que ya ha vivido la experiencia de estar en 'La Casa de los Famosos'"; "Es injusto porque obviamente él ya sabe cómo se juega y tiene experiencia"; "Qué flojera, habiendo tantas personalidades y repiten a este"; escribieron en redes.

Luis 'Potro' Caballero es conocido por haber formado parte de varios realities, en diferentes televisoras. Sin embargo, el primero en el que apareció fue en 'La Academia', de TV Azteca, en 2012.

Dos años después saltó a la fama al participar en 'Acapulco Shore', de MTV, donde inmediatamente se colocó entre los favoritos del público

SM