Carmen Salinas está en coma: Revelan detalles sobre la salud de la actriz

Delicada es la situación de salud que presenta la actriz y conductora Carmen Salinas, quien tras ser ingresada de emergencia a las 22:00 horas a un hospital de la Ciudad de México, en la colonia Roma, ante un derrame cerebral ocurrido en la noche de ayer, su sobrino Gustavo y su nieta Carmen Plascencia, han confirmado que la actriz está en coma y con asistencia respiratoria con ventilador.

"Estamos esperando a ver qué nos dicen los doctores"

A la espera de que el día el personal médico informe más detalles sobre cómo evolucionará la condición de Salinas, aunque sus familiares puntualizaron que de momento los órganos de la primera actriz funcionan con normalidad: “el diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo, estamos esperando médicos familiares para saber cómo progresa”.

La nieta de Carmen Slinas recalcó que de momento la prioridad de atención recae en brindar y mantener su respiración mediante asistencia, además recordó que Carmen Salinas siempre se había mantenido activa y atenta a su trabajo: “en su casa, como siempre lo ha hecho, imparable, trabajando con todas las ganas, cenó, vio su telenovela, y de pronto estaba desmayada”.

Gustavo, sobrino de Carmen Salinas, de quien además ha sido su mano derecha en los asuntos personales de la actriz, refirió su agradecimiento a la preocupación inmediata que fans y medios de comunicación han manifestado y solicitó oraciones por su pronta recuperación.

“Estoy destrozado ahorita por lo que está pasando, me han hablado muchos de ustedes –la prensa- y no he podido contestarles, espero me comprendan. Estamos esperando a ver qué nos dicen los doctores, esperar nada más”, detalló al explicar que el coma en el que se encuentra la actriz es natural y no inducido”.

Tras estas primeras declaraciones por parte de la familia Salinas, su nieta y sobrino revelaron que a las 19:00 horas de este jueves se compartirá un nuevo informe médico sobre la salud de la actriz, quien actualmente forma parte del elenco de “Mi fortuna es amarte”, telenovela estelar nocturna de Televisa.

