Carmen Salinas: La ocasión en que María Félix hizo un desplante a la actriz

La actriz mexicana Carmen Salinas ingresó la noche del miércoles a un hospital de la Ciudad de México debido a un derrame cerebral, lo que la mantiene en coma y con asistencia respiratoria con ventilador.

Carmen Salinas es una actriz con mucha trayectoria en el cine, el teatro y la televisión en México, y ha compartido con diferentes personajes de la farándula nacional, entre ellas con la legendaria María Félix quien en alguna ocasión le hizo un desplante cuando trabajaron juntas en una gira artística.

Fue la misma Carmen Salinas quien compartió la anécdota en un video en el año 2020 y recordó su primera experiencia con "La Doña".

Relató que en una ocasión fue invitada a una gira de trabajo donde María Félix participaba interpretando canciones de Agustín Lara y ella haría imitaciones de otros artistas. Salinas recordó que compró ropa nueva y maletas para el viaje al lado de la figura de la época de oro del cine mexicano. "Me tengo que ir, pero bien presentable para que la Doña me vea bien arregladita", pensó en aquel momento, pero la experiencia no fue del todo agradable.

Cuando iban de camino a abordar el avión, Carmen Salinas tomó por la cintura a la viuda de Jorge Negrete a lo que inmediatamente respondió: "¡Quítame la mano, no me vayas a ensuciar!", relató entre risas la actriz.

Luego, ya en la gira, a Carmen Salinas se le ocurrió sentarse junto a la oriunda de Álamos, Sonora, durante el desayuno en un restaurante al que asistía el elenco de show, quien la interpeló: "¿Quién te dijo que te sentaras?". Por lo que se levantó de la mesa para cambiar de sitio.

Como parte de su relato, Salinas también reveló que luego de unos días María Félix se la llevó a Tijuana para que la acompañara de compras. Cuando llegaron a la tienda, la protagonista de "Enamorada" adquirió perfumes, talcos, ropa y otros artículos y le confesó: "Esto nada más lo usamos las ricas", al tiempo que le preguntó si ella no compraría algo, a lo que repondió que no.

Al finalizar con las compras, le pidió extender sus brazos "como si le fuera dar un abrazo", para depositarle bolsas y cajas para que las cargara. "Para eso me llevo, para que la ayudara a cargar las bolsas y le ayudara a cargar las cajas de todo lo que había comprado", dijo Carmen Salinas.

Con el tiempo, Salinas recordó que María Félix fue a verla a la obra "Aventurera", por invitación del actor Ernesto Alonso, y ahí la felicitó por su trabajo. "Ya somos hermanas del mismo dolor", fueron las palabras que le expresó luego de que ella misma perdiera a su hijo Enrique Álvarez Félix, al igual que la productora al suyo, Pedro Plascencia, años antes.

Hoy familiares de Carmen Salinas informaron que "la prioridad de atención recae en brindar y mantener su respiración mediante asistencia".

OA