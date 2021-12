Carmen Salinas: La actriz fallece a los 82 años

La noche de este jueves se confirmó la muerte de Carmen Salinas a los 82 años de edad.

Fue el pasado 11 de noviembre que la actriz, reconocida por la obra "Aventurera" ingresó a terapia intensiva en un hospital en la Ciudad de México.

En ese momento, Carmen Salinas se encontraba participando en la telenovela "Mi fortuna es amarte".

La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado publicado por la familia de Salinas en el que se lee:

"Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz Carmen Salinas, ha fallecido el día de hoy 9 de diciembre del 2021"

De esta misma manera aseguraron que será más adelante cuando se den a conocer los detalles sobre sus servicios funerarios.

La familia agradeció "todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia. Así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas".

¿Quién fue Carmen Salinas?

Este jueves se reportó que la actriz Carmen Salinas, de 82 años, fue hospitalizada de emergencia, tras haber sufrido, al parecer, un derrame cerebral, según informó su familia en un comunicado.

Carmen Salinas nació en Torreón, Coahuila, el 5 de octubre de 1939.

Desde muy joven, su carisma la acercó a la comedia, en donde su papel como "La Corcholata" la hizo triunfar en el medio del espectáculo.

Carmen Salinas es recordada por sus participaciones en películas "de ficheras" como "Bellas de Noche", "La pulquería" o "Las cariñosas". Pero también incursionó en el cine internacional en "Hombre en llamas" y "La misma luna".

Además, ha sido actriz en telenovelas de Televisa, como "María Mercedes", "Ábrazame muy fuerte" y "Mi pequeña traviesa".

Carmen Salinas no solo ha sido actriz, sino también productora. Su mayor éxito en esta faceta es en la obra de teatro "Aventurera", en donde Itatí Cantoral, Edith González y Niurka han brillado como bailarinas.

Carmen Salinas, exdiputada del PRI

Carmen Salinas incursionó en la política como diputada federal del PRI en el año 2015. Fue legisladora por representación proporcional en la Ciudad de México.

Su último grado de estudios es primaria, según su ficha legislativa. Durante su paso por la Cámara de Diputados, Carmen Salinas formó parte de las comisiones de Igualdad de Género, Radio y Salud.

Carmelita y los memes

La actriz originaria de Torreón está consciente que gran parte del éxito del que goza actualmente se debe a los jóvenes, quienes la han hecho -como sucedió con Pedro Sola- parte de la cultura pop de México, algo que agradece porque sabe que reírse de uno mismo es parte de la vida y ella disfruta ser un referente para ellos.

Sin embargo dice que también ser parte de memes y videos la han hecho blanco de burlas y de insultos algo que ha aprendido a lidiar y a no tomarse tan personal todo lo que le comentan en sus redes sociales.

"Yo manejo todas mis redes, me gusta tener esa interacción con la gente, muchos me mandan mensajes o videos que me hacen y me divierto con ellos, de eso se trata. Ha habido algunos que se quieren pasar de listos y le han querido insultar, yo no les contesto ni me enfrasco en eso, solo los bloqueo y ya. Uno no tienen por qué permitir ese tipo de cosas", dijo en una entrevista en 2019.

El último meme que ha surgido sobre Carmen Salinas es aquel donde se le caracteriza como "el doctor Octopus" en la película "Spiderman no wayhome".