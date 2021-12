El mundo del espectáculo está de luto luego del fallecimiento de Carmen Salinas. La actriz, a sus 82 años, perdió la vida tras luchar contra una hemorragia cerebral y permanecer internada durante algunas semanas.

La trascendencia de Carmen Salinas va más allá del mundo del entretenimiento. Y es que, por su carisma y su peculiar forma de ser, se ganó el cariño de propios y extraños.

Precisamente, una de sus peculiaridades en vida, fue la de dejarse ver en varias ocasiones portando la camiseta rojiblanca de las Chivas, cuando estos se enfrentaban ante el Atlas o ante el América. Años más tarde, "Carmelita" durante una entrevista contó la razón por la cual le iba al Rebaño Sagrado.

La historia de Carmen Salinas con las Chivas

Durante infinidad de Clásicos, ya sea ante América o contra el Atlas, la primera actriz manifestó su apoyo por el conjunto rojiblanco y en varias ocasiones se dejó ver con el jersey del conjunto tapatío. Pero, ¿Cómo nació ese amor por Chivas?

En alguna ocasión de su vida, Carmen Salinas tuvo una entrevista con Enrique Bermúdez en donde confesó que su afición por el Rebaño, era por culpa de su difunto esposo Pedro Plascencia Ramírez, quien era aficionado al rival de la ciudad, el Atlas.

"Me hice de chivas porque vivía en el Sector Libertad, en la Belisario Domínguez vivían los papás de Pedro (su esposo), que en paz descansen. Entonces, Pedro rentó una casita en la calle de Jarauta, de esas antiguas. Estaba viendo un partido en la sala de Atlas contra Guadalajara y quise hablar con él y le dije: ‘oye, mi amor, fíjate que quería consultar esto’ y me dice ‘ahorita no me molestes porque está jugando mi equipo’”, reveló la actriz.

"Carmelita" señaló que esto la molestó porque su pareja nunca le había respondido de esta manera y a partir de entonces decidió hacerse aficionada de las Chivas.

¿Quién fue Carmen Salinas?

Carmen Salinas nació en Torreón, Coahuila, el 5 de octubre de 1939.

Desde muy joven, su carisma la acercó a la comedia, en donde su papel como "La Corcholata" la hizo triunfar en el medio del espectáculo.

Carmen Salinas es recordada por sus participaciones en películas "de ficheras" como "Bellas de Noche", "La pulquería" o "Las cariñosas". Pero también incursionó en el cine internacional en "Hombre en llamas" y "La misma luna".

Además, ha sido actriz en telenovelas de Televisa, como "María Mercedes", "Ábrazame muy fuerte" y "Mi pequeña traviesa".

Carmen Salinas no solo ha sido actriz, sino también productora. Su mayor éxito en esta faceta es en la obra de teatro "Aventurera", en donde Itatí Cantoral, Edith González y Niurka han brillado como bailarinas.

