Carmen Salinas: ¿Cuál es el estado de salud actual de la actriz? Familia responde

La salud de Carmen Salinas continúa en duda luego de su último reporte médico, donde se afirmaba que la actriz empezaba a dejar el respirador. En las últimas horas, familiares de Salinas confirmaron que la inflamación de la empresaria iba en mejoría.

"Seguimos rezando porque la condición sigue siendo muy grave"

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, dijo a los medios de comunicación que su madre presenta movimientos involuntarios, y ya son largos los periodos que pasa sin respirador.

No obstante, los médicos no le han asegurado a los familiares que estos movimientos significan que Salinas tenga una evolución positiva.

“Todavía no reacciona completamente, o sea, todavía no hay consciencia, la sangre es la mínima, pero no hay todavía una respuesta, no les puedo decir ýa despertó´, no, todavía muy dormida y seguimos rezando porque la condición sigue siendo muy grave”, dijo Plascencia.

A Carmen Salinas se le realizó una tomografía este lunes, donde médicos destacan que la inflamación ha disminuido y la hemorragia cerebral ha desaparecido.

Carmen Salinas participa en la telenovela "Mi fortuna es amarte", que se transmite por el canal de Las Estrellas. ESPECIAL

Fue el pasado 11 de noviembre que se reportó la hospitalización de emergencia de la actriz de 82 años de edad, en un hospital de la colonia Roma de la Ciudad de México.

AC