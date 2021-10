Carmen Muñoz le da un like al amor

La comunicadora Carmen Muñoz, presentadora de programas de televisión como “Enamorándonos” y “Al Extremo”, a lo largo de sus 30 años de experiencia en medios de comunicación se ha adentrando en temáticas que abrazan las relaciones humanas y los sentimientos que se generan de ellas, el amor en específico.

Es por ello que se ha animado a lanzar su primer libro, “Dale like al amor”, donde se acompaña de expertos que la respaldan para hablar de tópicos como las relaciones de pareja, el amor propio y el sexo, entre otros puntos. El libro, publicado por Grijalbo, tiene prólogo de “El Capi Pérez”, su amigo y compañero de trabajo en TV Azteca.

La publicación ya se encuentra a la venta de forma física, virtual y en audiolibro. EL INFORMADOR tuvo la oportunidad de conversar con Carmen sobre el desarrollo de éste su primer libro. “Este fue un proceso de equipo, lo platiqué con la editorial al igual que con mi editora Javiera Ramírez, para saber cómo podíamos aterrizar (los temas) porque teníamos otros más, pero los que incluimos en este libro que son los siete capítulos que escribí, creímos que eran los más convenientes y los más apropiados”.

Estos son “¡Deta like!”, “Enamorados del amor”, “El placer está en todo y en todos”, “¿Por qué pelear tanto?”, “¿Cómo curar un corazón roto?”, “¡Dale like al amor!” y “En el mismo barco”. “Todos tienen que ver uno con el otro, como darte like a ti mismo para podérselo dar a los demás y amarnos identificando el tipo de relación que queremos tener y no aceptando menos que eso, que creo que es una reflexión importante al escribir este libro”.

Resalta Carmen que un tema la fue llevando al otro, además, resultaban la manera más ágil para que el público pudiera adentrarse y les fuera como una guía para el amor, para reencontrarse primeramente con ellos mismos y después poder desarrollar relaciones humanas y amorosas de manera positiva, este texto no se lee y ya, es un libro de bolsillo al que hay que recurrir cada vez que haya una duda, o buscar una reconciliación ante un problema determinado.

“Cada capítulo me llevó a reflexiones durante el proceso de escribir el libro, de saber qué era lo que tenía que hacer más allá de mi propia experiencia, sobre qué tenía que investigar o a quién tenía que entrevistar o acercarme para que me pudiera compartir su testimonio. Pero sin duda el darte like es algo primordial para mí, porque soy congruente con ello, yo me doy like todos los días, por ejemplo, para poder haber escrito este libro”.

Finalmente, en cuanto a cuál es la perspectiva que tiene del amor en general, a raíz de las nuevas formas que tienen de comunicarse las personas y sobre todo por el contexto que ella tiene de manera profesional y personal porque la gente se le acerca para contarle sus historias, resalta Carmen que el amor es la esencia de cada persona.

“El ser humano siempre está buscando amor en todos los aspectos de su vida y en varias situaciones. Algunos a lo mejor se relajarán en ciertos momentos de que no quieran encontrar a alguien para tener una relación, pero al final estamos en la búsqueda de ese amor propio y que nos hace sentir cercanos con la gente que nos relacionamos y queremos. Al final, aunque todo ha cambiado, la esencia es la misma, buscar a alguien que se complemente contigo, que te apapache y que te haga sentir bien”. Carmen espera que este libro la lleve a desarrollarse en otras áreas como charlas o eventos que la acerquen todavía más con el público.