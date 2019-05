Carmen Muñoz disfruta de “Mi pareja puede”

La conductora jalisciense Carmen Muñoz, a quien vemos todos los días en “Enamorándonos”, se encontró ayer jueves y hoy viernes en la señal de Azteca Uno como la conductora del programa de concursos de Facundo “Mi pareja puede”, así como ya lo hizo anteriormente Antonio Rosique y próximamente lo hará Penélope Menchaca.

Esto se debe a que Facundo se encuentra rodando en Chile un reality show y la producción ha decido invitar a otros talentos de la televisora en lo que el irreverente presentador termina su compromiso en el país sudamericano.

“Es una gran experiencia porque a lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de hacer programas totalmente diferentes y eso me gusta porque sales de tu zona de confort de lo que haces diariamente. Y fue muy emocionante hacer ‘Mi pareja puede’ porque estuvieron participando algunas de las parejas de ‘Enamorándonos’, unas que ya tienen más tiempo de conocerse y que se va a notar en el programa porque se llevaron bastante bien, hicieron muy buen papel, pero por otro lado también invitamos a algunos que son parejas de amigos como es el caso de Yamileth y Adrián Cue, que estarán juntos”, comparte en entrevista Carmen.

Señala que fue interesante que ella y el elenco de su programa “Enamorándonos” se mudaran momentáneamente al formato del show de Facundo. “Son juegos donde ponen a prueba a los concursantes, lo disfruté muchísimo y estoy segura que el público también se va a reír y a divertir con nosotros”.

Carmen agrega que la gente aceptó muy bien la propuesta de Facundo, pero este aire fresco que le están dando conductores externos, le está otorgando más vida al concepto.

“De repente en redes sociales la gente comenta que por qué no está Facundo, pero él nos dejó a cargo el programa en lo que hace ‘Resistiré’ en Chile. Los programas que hizo Rosique yo los disfruté mucho, porque él le agrega mucha emoción, se apasiona. Entonces, cada uno de nosotros los conductores le añadimos nuestro sello de lo que hacemos diariamente. Y no me sentí ajena, porque justo estaba con la gente de ‘Enamorándonos’, personas que conozco, además el equipo de producción me cobijó y me sentí como en casa, fluyó el programa padrísimo, no hubo necesidad de repetir cosas, excepto por algunas cuestiones técnicas, yo me sentía como pez en el agua”.

Orgullosa al máximo

Carmen no es para nada ajena a los formatos de concursos. Desde que comenzó su carrera ha sido participe de este tipo de conceptos. Sobre el éxito de “Enamorándonos”, la conductora toma la responsabilidad de dar lo mejor de ella para seguir cautivando al público.

“El programa se ha vuelto parte de las familias mexicanas, la gente lo disfruta y de repente se enoja, llora y se emociona con nosotros, eso para mí es satisfactorio. A pesar de que tengo dos años y medio haciendo el programa, cada día es un reto para mí, es un episodio totalmente distinto, lo disfruto mucho y mientras la audiencia lo siga compartiendo con nosotros, seguiremos con ellos. Hemos modificado algunas cosas, porque todos los programas deben irse transformando conforme el público lo vaya pidiendo, pero seguimos en la aceptación, todos los días trabajamos para ello”.