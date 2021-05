Carmen Campuzano presume su nueva nariz

Carmen Campuzano ha recorrido un largo camino de cirujanos en la búsqueda de la reparación de su nariz por el daño que el abuso de drogas causó, muchos se negaron a realizar la cirugía, sin embargo, unas ‘manos mágicas’ lograron reconstruir la nariz de la modelo, la cual se encuentra a una cirugía del resultado final.

En el programa "Mímí contigo", Campuzano lució su "nueva nariz" tras la intervención de un especialista mexicano que conoció a través de un amigo, luego de que en un reality estadounidense le dijeran que no podían hacer nada para mejorar su aspecto.

"En EU no se la quisieron rifar, era algo muy complejo... por mucho tiempo recibí ese tipo de respuestas, las primeras veces yo salía llorando de los consultorios, yo iba en estado de alerta, porque es una esperanza; entonces conocí a mis manos mágicas, José Achar Zavalza, mexicano divino, por circunstancias un amigo me llevó con él, me lo presentó, vio mi caso, y me dijo: yo puedo", relató.

Carmen Campuzano en Botched. Youtube/E! Entertainment

Campuzano, de 50 años de edad, confesó que gracias a la ayuda de este médico mexicano, regresó a ella parte de su autoestima, cosa que agradece infinitamente, ya que mujeres como ella viven de su aspecto, de su figura.

"Me devolvió parte de mi autoestima, porque yo vivo de esto, independientemente, somos mujeres, somos vanidosas y qué mejor que recuperarnos en todos los sentidos", expresó.

Carmen Campuzano se dijo muy contenta porque en un mes se someterá a lo que será su última intervención para que luzca como siempre ha soñado.

En EU advirtieron del difícil caso de Campuzano:

"Es una situación que probablemente podríamos curar, pero necesitaríamos más tiempo"

dijo a finales del 2020 el cirujano plástico Terry Dubrow, del show televisivo "Botched", sobre la nariz de Carmen Campuzano, después de que la modelo fue en busca de su ayuda.

“Ella tiene una situación muy única, que probablemente podríamos curar, pero necesitaríamos más tiempo, a veces si tienes una complicación muy mala, tú necesitas más tiempo para sanar y tener tu suministro de sangre de vuelta, antes de someterte a algo complicado y de gran riesgo como lo es una reconstrucción”, comentó entonces el doctor.

De acuerdo al co-protagonista del programa en aquella ocasión la modelo no estaba lista para someterse a una operación delicada.

Tras haber ido al programa en Estados Unidos, Campuzano declaró que ya no le interesaba reconstruir su nariz, porque para ella lo importante es la felicidad y seguir adelante con sus proyectos.

"Para mí la vida sigue fluyendo, yo sigo avanzando, hoy en día hay muchísimas cosas y bueno yo no nada más soy sólo una nariz…por el momento quiero incorporarme a otras actividades que dejé por mucho tiempo, sigo creciendo, sigo aprendiendo como ser humano, aprendiendo a ser mejor mamá", dijo en su momento.

En redes sociales siempre ha posteado fotografías modelando y luciendo su rostro, sin importarle los comentarios y las críticas.

MB