La realidad se corta con bisturí

El afamado doctor Paul Nassif vuelve a la pantalla chica con otra temporada de “Botched”. Con su colega, el doctor Terry Dubrow, Nassif explorará las posibilidades de la cirugía estética en la sexta temporada de la serie. Como lo han hecho en las entregas anteriores, esta nueva etapa de “Botched” revela secretos de la cirugía plástica, con casos desafiantes para los doctores: “Los límites de lo que puede lograr la cirugía plástica depende del paciente. En ‘Botched’ presentamos lo que se puede y lo que no. Puede pasar el 10% de las ocasiones. Entre las razones por las que no haría una cirugía está cuando el paciente no es realista, es muy exigente o quieren cosas que no podemos darles. Lo vemos todo el tiempo”.

Parte de su labor como cirujanos es recomponer el trabajo mal hecho, con pacientes que sufrieron malas operaciones. Vello púbico en la mejilla por un mal cálculo en el injerto de piel, implantes de glúteos que no se quedan en su lugar o una mujer con cuatro implantes mamarios.

Si bien muchos trabajos de los doctores están llenos de retos, hay algunos que representan un reto mucho mayor por su dificultad: “Hay un caso de una chica con un transplante en la cara. Lo interesante del caso es que tuvimos que resolver cómo quitarlo por completo, de manera saludable y sin destruir su cara, sin herirla. Es algo muy difícil. Es una chica bonita, no queremos empeorarla”.

Otros casos resultan contrastantes, pues el límite se encuentra en las posibilidades de lo que se puede hacer: “Uno se siente mal cuando le dices a un paciente que no se puede hacer tanto, que solo se puede hacer hasta cierto punto. Eso duele. En lo que a mí concierne hay casos en los que me gustaría poder hacer más”.

Ya con cinco temporadas a cuestas, para esta entrega “Botched” recibe de nuevo a una paciente de nombre Tiffany “New York” Pollard, quien sufre los síntomas de BII (por sus implantes mamarios, lo que causa que se enferme). También presentarán el caso de Gia Gotham cosplay, quien llega con modificaciones corporales (lengua bífida) y senos de mayor tamaño. En esta sexta temporada también presentarán a una persona que desea hacerse cirugías para parecerse a alguien más (una estrella de K-pop). En ese sentido, el doctor comentó: “Lo hemos visto en el show con muchos pacientes, tienen adicciones con las cirugías. Hay adicciones de todo tipo, a las apuestas, a las drogas, a la cirugía plástica también puede serlo, no hay duda. Uno nunca sabe, es algo difícil la adicción. Muchas veces se necesita a alguien que ayude, psiquiatra o psicólogo; pero también se necesita que los cirujanos sean responsables y digan ‘No’. Pero desafortunadamente, no importa en qué lugar del mundo estemos, siempre será posible encontrar doctores que hagan el trabajo, incluso por las razones equivocadas”.

Cuando la cirugía no tiene sentido, Nassif comentó lo que hace: “En nuestra práctica somos muy directos, no le doy la vueltas: ‘No lo hagan’, yo les digo que yo no haré ese trabajo, pero les comentó qué sucederá si alguien más lo hace. Trato de no dejarles dudas sobre su error. Así rechazamos las cirugías. Luego, si vemos que no quieren escuchar (que obvio pasa) trato de mostrarles fotografías de las complicaciones que suceden, crearles un shock. Pero muchos pacientes regresan con sus complicaciones, por no haber escuchado. Un porcentaje menor escucha, no todos”.

Sobre lo que se verá en “Botched”, el doctor adelantó: “Lo que puedo decir que es interesante en la serie es que cada año es diferente. Lo distinto ahora, lo que me emociona, es que hay lo que llamamos trauma. Hay pacientes que estuvieron involucrados en accidentes. Es similar a otras temporadas de ‘Botched’, pero eso es distinto”.

Colegas. Paul Nassif y Terry Dubrow, de lentes.

La amistad

De su relación con su colega Terry Dubrow, Nassif comentó: “Nos conocemos desde hace 20 años. Le gusta retarme, lo ha hecho sin parar durante todo este tiempo. Tenemos un buen ‘bromance’, cuando no estamos filmando seguimos siendo amigos, vamos a cenar, somos cercanos. A veces me enferman un poco sus chistes, pero lo curioso es que así es en la vida real; a fin de cuentas tenemos una gran amistad”.

Estreno

Sexta temporada de “Botched”, hoy por el canal E!, 22:00 horas.