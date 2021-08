Carlos Vives relata su historia en “Esenciales” de Deezer

A través de su podcast original “Esenciales”, la plataforma Deezer suma al cantante colombiano Carlos Vives, en donde el popular cantautor y exponente del vallenato compartirá los momentos clave de su trayectoria y cómo ha sido su posicionamiento artístico en América Latina.

En su anuncio, Deezer informó que Carlos Vives, desde sus facetas como compositor, cantante y empresario explica que desde un principio tenía claro que quería tocar y cantar el vallenato de una manera diferente. Ejemplo de ello fue uno de sus primeros éxitos, “La gota fría”. A pesar de la renuencia de algunos, con esa canción Vives descubrió cómo marcar un nuevo comienzo.

Con buen humor, Vives acepta que su vallenato no es el tradicional y siente orgullo de expresarlo. El rock es una influencia innegable en sus canciones, el sonido de este género junto con otras cualidades lo ha posicionado como un cantante innovador que tiene las claves para mezclar con armonía diferentes géneros. Así lo refleja “El rock de mi pueblo”, un disco que fue el inicio de una nueva forma de escuchar el vallenato y el rock.

“Hemos sido una industria en donde hemos creído que el rock es una sola cosa, (que) si no es Liverpool, si no son The Beatles, si no son The Rolling Stone, si no es U2, entonces no existe el rock... y al final el rock es como una actitud en la vida. Yo sabía que 'musicalmente’ nosotros ya habíamos hecho ‘El rock de mi pueblo’ cuando hicimos ‘La tierra del olvido’, o cuando sacamos ‘La gota fría’. ‘El rock de mi pueblo’ es entender el simple discurso de romper esquemas”, comparte Carlos Vives en sus anécdotas,

En este episodio de ‘Esenciales’, el artista también comenta que la cultura y su pasión por la cumbia lo hicieron convertirse en quien es hoy en día, y que este último género, el bambuco y el tropipop, tienen una esencia mucho más allá de la que conocemos. Estos géneros son el referente de “La tierra del olvido”, álbum que fue lanzado en el año de 1995 y que representa el arraigo del colombiano a su tierra natal.

“Lo único que yo sabía es que mi álbum se tenía que llamar ‘La tierra del olvido’ porque sí, era una posición muy personal (en la que yo estaba) de empezar a enfrentar algo, era una actitud de volver, de soñar con quedarme; era una cosa de que no me quería ir de aquí”, afirma el cantante.

El posicionamiento

A medida que transcurría su carrera, a Carlos Vives le parecía muy difícil cantar algo que no fuese una composición propia. Fue entendiendo cómo la influencia de la corriente cubana, los boleros y los bambucos le brindaban un toque distintivo a sus canciones.

El tema “La cartera”, compuesto por él en compañía de Andrés Castro para el álbum “El amor por mi tierra”, es el ejemplo más claro de esas influencias de las que habla Vives. “Andrés me dijo: mira, tengo esta armonía y sobre ella construimos la canción, es muy cercana a esa corriente cubana, que tenemos en nuestra escuela implícita”, explica el compositor colombiano.

En el año 2001, el álbum “Déjame entrar”, de la autoría de Vives, fue catalogado por los premios Grammys americanos como el mejor álbum tradicional.

“Es una balada pop, sin perder la tropicalidad. Era eso lo que estábamos buscando en esta nueva canción; con este tema fuimos un paso más allá y encontramos ese sonido comercial”, expresa Carlos Vives.

Adicionalmente, el artista comenta que esta canción tiene un valor especial para él. En la grabación del video conoció una persona que cambió la vida: su esposa, Claudia Elena Vásquez.

“En el podcast, Carlos Vives, nos habla de sus influencias y de cómo tener una conexión especial con la cultura y los orígenes de su país, lo que le ha brindado la oportunidad de crear canciones con un sonido único y llamativo. Seguiremos creando este tipo de formatos originales y exclusivos de Deezer para que los fans de la música en las Américas conozcan todo sobre sus ídolos”, comenta Mauricio Mendoza, Host del podcast “Esenciales” y Head of Content and Industry Relations para Deezer en Latinoamérica.

Podrás conocer todos los detalles de este episodio de Carlos Vives (https://deezer.page.link/AAuq82ArnHc2MNNw9) en el podcast “Esenciales”.



