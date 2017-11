Carlos Esqueda se cortará la cabellera a favor de Nariz Roja

El actor y productor Carlos Esqueda se ha unido a la campaña "Invencibles" de la fundación Nariz Roja -asociación dedicada a la lucha contra el cáncer en Jalisco- Y en esta sinergia que hace con esta organización, pondrá en subasta su cabellera por la cantidad de 120 mil pesos, el día límite para llegar a esta suma de dinero será el 3 de diciembre.



Los fondos de la tercera emisión de "Invencibles" estarán destinados a crear un albergue en beneficio de todas las personas del interior de la República Mexicana que se atienden en Guadalajara y no cuentan con los recursos para alimentación y alojamiento. Los servicios serían gratuitos para los usuarios de dicho albergue cuya construcción requiere de más de dos millones de pesos.



"Esta es la tercera campaña que hacen de 'Invencibles', ya se han hecho varios objetivos, pero ahora es hacer un albergue para las personas foráneas que vienen a atenderse. Esta gente deja de trabajar y muchas veces solo traen dinero para los medicamentos. Entonces, ahora se planea desde comprar el terreno, construir y que este albergue sea gratuito y transitorio para estas personas que vienen a atenderse a los hospitales civiles", dice Carlos, quien además de él, son varios los personajes que también forman parte del programa para generar el dinero que se necesita.



Los donativos para que Esqueda llegue a su meta pueden ser de cualquier cantidad al través de una transferencia en el sistema Pay Fondy: https://fondify.mx/Invencibles_3_carlos_esqueda o en efectivo en diversos establecimientos de conveniencia. Los benefactores podrán ser testigos del corte de cabello y contar con fotografías, besos y abrazos por parte del actor el día 3 de diciembre en el centro comercial La Gran Plaza.



"Mi objetivo era dejarme crecer el cabello con algún objetivo o causa, y la misma red social me recomendó, un seguidor de Facebook me etiquetó y me contactó la gente de Nariz Roja. Este proyecto para mí es una cuestión personal. A mí me dio mucho entusiasmo, yo me encuentro en una etapa de mucha reconstrucción emocional, esas partes que tenía descuidadas, que sé que ahí estaban pero que la chamba y el estrés te llevan a no valorarlo".



Señala que aunque no se llegara a la meta, se cortará el cabello de todas maneras porque lo desea donar, y ahí no terminan las acciones de Carlos, seguirá buscando la manera de apoyar esta causa social. "Si lo hago, lo quiero hacer enserio. Estos últimos días los he dedicado únicamente a reunir los fondos a Nariz Roja".



Carlos Esqueda comparte que estará desarrollando proyectos con otros compañeros del medio para asesorarlos a escribir sus propios proyectos que están enfocados en temáticas emocionales y de superación. El actor tiene en mente otro proyecto escénico y planea retomar su monólogo "Catarsis" el próximo año.