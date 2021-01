Carlos Cuevas alista una noche llena de boleros

Carlos Cuevas y Ricardo Caballero brindarán el concierto “Esta noche de nuevo contigo”, una velada que ya preparan para tener muchos boleros emblemáticos este próximo 30 de enero, a través de la plataforma eticket.mx, en punto de las 21:00 horas. Como invitados especiales estarán Los Académicos y Rafael Najar.

Desde el comienzo de la pandemia, Carlos Cuevas ha incursionado en las presentaciones vía streaming, con una constancia que ya se reflejó en su discografía al lanzar su “Antología en cuarentena”: cinco discos y cinco DVD en los que comparte 80 canciones de su repertorio. En ese material hay varias colaboraciones, como con el propio Ricardo Caballero en la Ciudad de México y en Mérida con Los Juglares.

Mientras Cuevas cuenta con su “Antología en cuarentena” como novedad discográfica, Ricardo Caballero prepara ya su próxima producción, de la cual adelantó: “Lanzamos ‘Obsesión’, un bolero de hace muchísimos años, del cubano Pedro Flores. Es la punta de lanza de un proyecto que se lanza a finales de enero, que incluye temas que no tenía en mis redes, una mezcla de boleros que nunca había grabado, como ‘Cancionero’, ‘Obsesión’ y ‘Piel canela’”.

Carlos Cuevas recordó cómo ha forjado el amplio repertorio en su carrera, que se refleja en su nuevo material: “Ha sido interesante, cuando tuve la oportunidad de estar en el Festival OTI y ganar con una canción emblemática para mí, ‘Un bolero’, desde ahí se hizo mi carrera, fue un parteaguas para que pudiera reflejarme como un bolerista mexicano. De ahí he grabado 34 discos, casi todos boleros. Tuve también una cumbia del maestro Manzanero”.

Para Carlos, el género demuestra su vigencia con cada nuevo amor: “El bolero está vigente en el gusto del público. Mientras haya una pareja de enamorados, va a existir el bolero ¿Con qué llevamos serenata? Con boleros”. Como ejemplo de la continuidad está Ricardo, quien compartió su acercamiento al género: “Yo con toda la música romántica me enganché desde chamaquito porque mi papá cantaba, la música siempre estaba presente en la casa. Creo que la primer canción que me aprendí fue ‘Cenizas’ que me enseñó mi papá en la guitarra. Para uno como cantante muy bonito cantar boleros, se disfrutan. Hay una generación de cantantes que viene, que se va a encargar que el bolero siga”.

Una fiesta muy especial

Para este próximo concierto vía streaming, la sesión será desde Guadalajara, con un repertorio que incluirá un homenaje al recientemente fallecido Armando Manzanero: “Creo que es el más grande compositor que ha tenido México”, comentó Ricardo vía telefónica. Otros compositores cuyos temas cantarán el próximo 30 de enero son Gonzalo Curiel, Álvaro Carrillo, Pepe Garrido, Consuelo Velázquez, José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, adelantó Carlos Cuevas.

Sobre los conciertos en línea, Ricardo Caballero comentó: “El cambio al concierto en línea fue brusco, quizá cantar para la cámara no tanto, teníamos haciendo un programa de tele ya con nueve años”.

JL