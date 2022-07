Captan a Eiza González viajando en motocicleta con Jason Momoa (FOTOS)

Antes lo rumores que su relación había terminado tras un noviazgo fugaz, tal parece que la mexicana Eiza González mantiene más que estable su supuesta relación con el actor Jason Momoa, pues han comenzado a circular fotografías en las que ambos viajan en motocicleta recorriendo los paisajes de Malibú, en California.

De acuerdo a la información que comienza a difundirse, ambos actores se mantienen en una relación sentimental, pese a las críticas que surgieron señalando que Eiza habría sido la tercera en discordia en el matrimonio de Jason Momoa, luego de confirmarse que la estrella de “Aquaman” decidió separarse de la también actriz Lisa Bonet, tras cinco años de establecer una vida familiar.

Aunque se desconoce cuándo fueron tomadas las fotografías de Jason Momoa y Eiza González, ha trascendido que ambos ya comparten bastante tiempos juntos y hay rumores que los actores han comenzado a vivir juntos, sin embargo, ni la ex estrella de “Games of Thrones” ni la protagonista de “Descuida, yo te cuido” han hecho pública su mencionada relación sentimental. Y si bien ambos actores no se han pronunciado al respecto o han aparecido juntos en algún evento público, es constante que entre ellos reaccionen a las publicaciones que realizan en redes sociales como Instagram, en donde suelen compartir sus proyectos laborales y actividades cotidianas.

En las fotografías que circulan, Jason Momoa, un confesado amante del motociclismo, se observa maniobrando una de sus conocidas motos, en tanto que Eiza González va situada en la parte de atrás abrazando al actor, aunque luce un casco cerrado que impide ver con claridad sus facciones, lo que ha generado otras especulaciones sobre si realmente es ella quien acompaña a Momoa en su travesía por Malibú.

Algunas teorías sugieren que Eiza González estaría presente en la vida de Jason Momoa desde hace bastante tiempo, pues aunque la actriz mexicana ha sido relacionada con otras figuras del cine como Timothée Chalamet y Liam Hemsworth, su amistad con el director Taika Waititi habría sido uno de los vínculos para que Eiza y Jason comenzarán a conocerse, pues el reconocido director ha compartido fotografías con Eiza desde abril del 2021, además de reaccionar fielmente a cada post hecho por Momoa.

