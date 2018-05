Cannes arranca con juicio por película de Terry Gilliam

Cannes arranca este año con una disputa legal. Un tribunal de París estudia si el festival de cine puede mostrar la esperada película del as de Monty Python Terry Gilliam, "The Man Who Killed Don Quixote".

La vista del lunes se produce en la víspera de la inauguración, en la Riviera Francesa, de uno de los festivales cinematográficos más importantes del calendario. Está previsto que la cinta de Gilliam cierre el evento el 19 de mayo.

El productor portugués Paulo Branco, quien inicialmente trabajó con Gilliam en el filme, reclama que tiene los derechos de la película y demandó a los organizadores de Cannes para impedir su emisión. Gilliam, de 77 años, niega el reclamo de Branco.

Este es el último de los obstáculos que ha tenido que superar la obra de Gilliam en casi dos décadas plagadas de problemas de producción, financiación y legales. La cinta está protagonizada por Adam Driver y Stellan Skarsgard y es una interpretación libre de Don Quijote, el clásico de la literatura española escrito por Miguel de Cervantes.

EDML