En el mes de diciembre se lanzó la aplicación Canela Kids, en Canela.TV, un servicio de streaming gratuito, en la que se puede ver la primera temporada de la serie infantil Club Mundo Kids. Se trata de una serie alegre y divertida que enseña a las niñas y a los niños sobre las comunidades que les rodean, así como la importancia de la cultura y su entendimiento.

Club Mundo Kids. ESPECIAL/CANELA.TV.

Debido a su gran aceptación, Canela Media, empresa líder en tecnología de medios digitales que ofrece un ecosistema completo para conectarse con audiencias específicas, anuncia una asociación con Exile Content Studio para coproducir la segunda temporada de la popular serie infantil Club Mundo Kids.

Esta segunda temporada constará de diez episodios que enseñarán a los niños sobre el mundo en el que viven, herramientas para mejorar su concentración o cómo desarrollar sus habilidades sociales. La serie también presentará capítulos centrados en el aprendizaje sobre la ciencia, tecnología, viajes espaciales y explicará proyectos creados por la NASA. Todas estas aventuras estarán en exclusiva por Canela Kids.

La serie fue lanzada en 2021 como un programa infantil de entretenimiento educativo que informa y empodera a la próxima generación de niños. Club Mundo Kids brinda contenido que resalta siempre la diversión, la curiosidad por aprender sobre el mundo, entre otros temas de interés para toda la familia.

La primera temporada de esta serie ya se puede disfrutar en la nueva aplicación Canela Kids, que está disponible desde este mes de diciembre de 2022, mientras que la segunda temporada se estrenará en 2023.

El programa infantil que sigue a la conductora Romi (Romina Puga) y sus vecinos, las marionetas Maya y Coco, por un viaje de exploración y aprendizaje sobre el mundo que los rodea. Cada episodio aborda un tema específico y combina segmentos animados con invitados especiales e incluso expertos que se unen a Romi para responder de una manera sencilla y entretenida las preguntas enviadas por los niños, sobre el medio ambiente, la vida silvestre, la exploración espacial, entre otros temas. Cada personaje del programa cuenta con características particulares que pretende representar un arquetipo específico de la comunidad latina para que los menores se identifiquen con sus personalidades.

Club Mundo Kids se une a la gran programación infantil de la plataforma que incluye Moonbug Kids (CoComelon, Blippi, Little Baby Bum, My Magic Pet Morphle, T-Rex Ranch, Gecko's Garage, ARPO y muchos más); Ama la Naturaleza; Mundo Pequeño (Pocoyó, Rainbow Ruby, Robocar Poli y RAGGS); y clásicos atemporales como Angelina Ballerina, Barney y Where in the World is Carmen San Diego.

Con información de Canela.TV.

XM