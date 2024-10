Cáncer de mama: Estas son las famosas que lucharon contra la enfermedad

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de concientizar sobre esta enfermedad, alertando sus riesgos e impulsando las prácticas para su detección temprana.

El cáncer de mama es una enfermedad provocada por la multiplicación desmedida de las células de la mama, ocasionando la aparición de un tumor en el seno, que puede alcanzar otros órganos del cuerpo.

La OMS estima que una de cada doce mujeres se enfermará de cáncer de mama en el transcurso de su vida. Aunque esta enfermedad puede ser hereditaria, la realidad es que la mayoría de los casos son esporádicos. Por estas razones, la mayor parte de la población femenina es propensa a padecerla.

Aunque muchos casos quedan anónimos, varias famosas han sido víctimas de esta enfermedad. Su ejemplo puede alentar a otras mujeres, ya sea para la realización de chequeos de detección temprana o para, al igual que ellas, combatir el cáncer.

Famosas que han sido víctimas del cáncer de mama

Daniela Romo

La cantante y actriz mexicana fue diagnosticada con cáncer de mama en el 2011. Hoy, con 65 años de edad, es una vocera que llama a las mujeres a autoexplorarse.

“Fue en octubre cuando me diagnosticaron con cáncer de mama, y pues se vuelve una fecha significativa; afortunadamente fue temprano, por eso que les hablo tanto de prevención, porque si llega uno temprano, pues aquí estoy cinco años después contándolo” , dijo durante una entrevista para “Mamás Latinas” en el 2016.

Daniela Romo durante su participación en un homenaje musical a las mujeres que perdieron la vida por cáncer, en el 2018. SUN/ARCHIVO

Angélica María

También conocida como "La Novia de México", la actriz y cantante estadounidense-mexicana fue diagnosticada en 1997, tan solo unos meses después de que su madre muriera por la misma enfermedad.

A pesar del miedo, tomó fuerzas por Angélica Vale, pensando "Yo no puedo dejar a mi hija sola", para superar la adversidad.

"Se acaba de ir mi madre, yo no me voy a ir” , dijo para "Ventaneando" en el 2015.

"Yo no puedo dejar a mi hija sola", pensó Angélica María al enfrentar el cáncer de mama. SUN/ARCHIVO

Bárbara Mori

La actriz uruguayo-mexicana, conocida por su interpretación protagónica en la telenovela "Rubí", confesó en una entrevista para el programa "Hoy" que padeció cáncer de mama a los 29 años de edad.

“Tuve cáncer los 29 años, y cuando me dio cáncer lo primero que pensé, obviamente pensé en la muerte, también hubo un enojo en mí de decir: ‘¿por qué me está pasando esto?, yo soy una buena persona, ¿por qué me está pasando?’, entonces me enojé mucho con la vida”.

Bárbara Mori se molestó con la vida cuando se enteró que padecía de cáncer de mama. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Lee también: Así es como el refresco colabora en el desarrollo de cáncer de mama

Marta Guzmán

Comunicadora y política mexicana, Marta Guzmán reveló que se sometió a quimioterapias de forma inmediata a su diagnóstico. A raíz de estos procedimientos, la cantante se quedó sin cabello y optó por usar pelucas.

Fotografía de Marta Guzmán compartida en su Instagram. ESPECIAL/INSTAGRAM @martapasadita

Patricia Reyes Espíndola

A través de su libro "La vuelta da muchas vidas", la primera actriz detalló todo lo que vivió al combatir esta enfermedad, cuyo diagnóstico lo conoció en el 2012.

Alejandra Guzmán

En el 2007, a dos días de que los médicos le dieran su diagnóstico, Alejandra Guzmán se sometió a un procedimiento en donde le extirparon un tumor cancerígeno del seno.

A Alejandra Guzmán le extirparon un tumor cancerígeno del seno. SUN/ARCHIVO

MB

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp