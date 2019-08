Cancelan Master Class con Quentin Tarantino en México

La Master Class que el cineasta Quentin Tarantino ofrecería este lunes en México ha sido cancelada.

De acuerdo con la página oficial de Sony Pictures México el evento que se realizaría en Cinepolis Parque Toreo ya no se realizará por "circunstancias fuera de nuestro alcance", público la productora en su cuenta de Twitter. Sin embargo, la alfombra roja y premier de la cinta "Once upon a time... in Hollywood" (Érase una vez en Hollywood), donde acudirá Brad Pitt sigue en puerta.

Debido a circunstancias fuera de nuestro alcance, la Master Class con Quentin Tarantino programada para el día de mañana, lunes 12 de agosto en Cinépolis Parque Toreo ha sido cancelada. Ofrecemos una disculpa por tratarse de un aviso de último momento. — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) August 11, 2019

La reacción de los seguidores de Sony Pictures, tras la noticia, no se hizo esperar y muchos se molestaron con la productora, otros tantos lamentaron la cancelación y otros aseguraron que de todas maneras acudirán a la alfombra roja programada para las 19:00 horas en la misma plaza comercial.

La alfombra roja y premiere con la presencia de Brad Pitt se llevará a cabo conforme a lo planeado. — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) August 11, 2019

Recientemente se publicó que Tarantino y Brad Pitt estarían mañana lunes en la Ciudad de México presentando la cinta "Once upon a time... in Hollywood" y que los ausentes serían Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, sin embargo, tampoco se especifica si Tarantino acudirá a la función.

jb