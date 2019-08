Camilo y su irresistible vibra musical

Con apenas unas cuantas visitas a nuestro país, el músico colombiano Camilo ha cosechado el cariño de una gran cantidad de fanáticos mexicanos. Tanto es ese cariño, que no es raro que se detenga a firmar autógrafos en la calle y hasta aeropuertos donde lo reconocen gracias a su nuevo sencillo, “Tutu”, realizado en colaboración con Pedro Capó. De hecho, a pocos días del lanzamiento del videoclip, éste ya alcanza las más de 18 millones de reproducciones en YouTube.

“18 millones de reproducciones es demasiado, ¿cómo así? En menos de 5 días, ¡ojo! Eso es una locura. Demuestra de verdad que la gente conectó de manera orgánica con la canción”, comparte en entrevista el cantante haciendo gala de su acento colombiano, al tiempo que agrega que la letra genera esa cercanía y esa conexión, porque se habla de amor y de sentimientos reales que a todos nos suceden.

“La canción no es únicamente de amor, que sí que lo es, pero el mensaje central de ‘no hay nadie como tutu’ es algo que uno se tiene que decir al espejo todo los días, porque eso es lo que hace a uno valioso, no hay nadie como tú, eres una huella digital, hay que celebrar eso, la diversidad, ser único”.

En cuanto a la participación de Pedro Capó en la canción, Camilo dice sentirse agradecido por todo lo que le aportó a su tema: “Lo admiro mucho. El sueño de hacer una canción juntos desde hace tiempo estaba latente; lo respeto muchísimo y él de vuelta a mí me demuestra mucho cariño, y eso también me generaba una ilusión tremenda. Compartir esta canción, que gracias a Dios se pudo montar, le causó ilusión tanto como me causa a mí. No es una colaboración estratégica, es una colaboración natural, es por eso que la gente la ha recibido con tanto amor”.

Camilo adelanta que viene más música y más colaboraciones, esperando que sucedan más momentos relevantes como los que vive actualmente. Además de que ahora mismo se está viviendo un instante muy importante de la música en español en el mercado anglosajón y a nivel internacional.

“Estamos en un momento muy bonito de la industria de la música, porque el mestizaje es más claro y agresivo, lo digo de la mejor manera. Ya se desdibujan las barreras de todo: de color, de fronteras, de sexualidad. Estamos en un momento en el que ya no se sabe de dónde es qué música o qué ritmo, todos compartimos raíz, entonces ya es momento de que todos compartamos frutos también”.

Aunque de repente esos cambios también le dan miedo a la gente, Camilo dice que es parte de un proceso, “todo lo que es desconocido genera temor. Hay cosas en mi carrera hoy que hasta hace poco fueron un riesgo, y si yo no los hubiera tomado y me hubiera lanzado de cabeza y sin paracaídas, no hubieran pasado estas cosas interesantes”.

Cercano a los Montaner

Camilo expresa que compartir parte de su vida personal con su público, también le ha hecho conectar mejor con su audiencia. Además de que no podría ocultar el amor que siente por Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner, con quien lleva una excelente relación que ha hecho que de igual manera estreche lazos de la mejor forma con su suegro y sus cuñados Mau y Ricky, con quienes también ha realizado colaboraciones musicales.