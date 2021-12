Camila Fernández cumple 24, así ha cambiado su vida en un año

Las gemelas Camila y América Fernández, hijas del "Potrillo" y nietas de Vicente Fernández, cumplen este 30 de noviembre 24 años de edad. Ha sido Camila quien se ha robado los reflectores en especial los últimos meses, cuando dio a luz a su primogénita Cayetana fruto de su relación con el también tapatío, Francisco Barba.

En entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, la cantante de ahora 24 años reveló lo que ha significado para ella volver a trabajar después de haber dado a luz.

"Quiero que mi hija me vea como una madre trabajadora y no como una madre que no hace nada, eso es lo que también quiero reflejar y transmitir a todo mi público, que ser madre no detiene a nadie y que las mujeres somos muy fuertes, como las todólogas que siempre hemos sido”.

Camila Fernández posó para la cámara de Gente Bien Jalisco en los nuevos escenarios navideños instalados en La Gran Plaza. GENTE BIEN JALISCO/ JORGE SOLTERO

Pocos días antes de su cumpleaños 24, Camila Fernández celebró el bautizo de su hija Cayetana Barba Fernández al lado de sus más cercanos. Cayetana nació en marzo de este año y es la primera nieta de "El Potrillo".

2021 también ha sido un año muy activo para la carrera musical de Camila Fernández, quien en los últimos meses estrenó los sencillos "Mezcal" y "Mañana".

