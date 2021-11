Camila Fernández retoma el vuelo; vive un 2021 de cambios

Seis años en la industria de la música le han dado a Camila Fernández la madurez necesaria para empoderarse y trabajar arduamente por sus sueños, ahora con una aliada muy importante, su hija Cayetana. En entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, comparte que luego de más de un año de encierro, trabajando vía remota, ya está lista para el encuentro con su público.

“Me sentía muy encerrada, pero gracias a Dios me tocó tener a mi chiquita ahí conmigo, y no fue tan duro el encierro, pero ya me urgía salir con todos ustedes, verlos y abrazarlos. ¡Ya hacía falta!”. De hecho, ya están en marcha las conversaciones para sus presentaciones en vivo, adelanta que al menos se plantea tener shows en Ciudad de México y Guadalajara.

Camila hace un retrospectiva al darse cuenta que el 2021 ha sido de muchos retos, como la llegada de su hija, la salud de su abuelo Vicente y que también la familia Fernández Guinart se amplía con el bebé que esperan su hermano Alex y su pareja: “Quiero que mi hija me vea como una madre trabajadora y no como una madre que no hace nada, eso es lo que también quiero reflejar y transmitir a todo mi público, que ser madre no detiene a nadie y que las mujeres somos muy fuertes, como las todólogas que siempre hemos sido”.

Sobre cómo fue dar esa transición de una Camila que recién comenzaba a dar sus pasos como cantautora y ahora ser también madre y esposa, responde: “Yo la música ya la llevaba haciendo desde hace mucho tiempo, pero seré sincera, yo ya era señora desde antes, todo mundo me tachaba así porque casi no salía, y no es que siempre fui muy madura, pero esto de ser mamá me vino como una bendición, la vida de casada es increíble también porque mi esposo es lo máximo, estoy feliz con él, con mi bebé y con los proyectos que se vienen ya”.

La hija de “El Potrillo” no descarta agrandar la familia, dice que su marido quiere muchos hijos, pero ella expresa que todo a su debido momento.

Fusiona el ranchero con el urbano

Sobre sus nuevos proyectos, se encuentra promoviendo el sencillo “Mezcal” donde fusiona los acordes rancheros con los sonidos urbanos, este tema formará parte de su nuevo material: “Ya vamos a concretar el álbum completo y ahora ya vienen las presentaciones, estoy muy feliz y estos cambios yo los veía como muy naturales, ya tenían que pasar y sucedieron. ‘Mezcal’ es pop con mariachi, fue una idea que se nos ocurrió en la pandemia, estaba con mi papá y mi mamá y me dijeron que por qué no le ponía mariachi (a la canción) y se me hizo muy buena idea. También quise proyectar de dónde vengo, que estoy sumamente orgullosa, amo el mariachi”.

A finales de año completará el álbum y sumará cuatro canciones más, las cuales también incluirán videoclip.

Contenta con la evolución de su abuelo

Camila dijo que ahora que llega la Navidad, le tocará pasarla con su esposo y la familia de él, pero se dará el tiempo para visitar a su abuelo, antes o después de la fecha, está muy contenta con su evolución, destaca que cada que tiene oportunidad lo visita y sabe que ya puede mover su cabeza, sus ojos y su mandíbula.

“Me pone muy feliz, ya nos mandaron un video donde más o menos está cerrando la manita, así que wow, estoy muy feliz, no esperábamos este cambio tan rápido, porque nos habían dicho que era lentísimo…

Estábamos muy apagados con lo que nos decían los doctores, pero verlo a él… Es un roble, él lucha por lo que sea, es el más fuerte de toda la familia, nos da muchísima esperanza y fe verlo así de bien, de que va mejorando día con día”.