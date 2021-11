Camila Cabello confiesa por qué se separó de Mendes... ¡Ahora tiene sentido!

Hace varios meses, la cantante de "Havana" dio a conocer un diagnóstico que cambiaría su vida completamente: un trastorno obsesivo compulsivo y problemas de estrés asociados con las altas cargas de trabajo.

Si bien tenía controlada su salud, el encierro por la pandemia significó para la ex integrante de Fifth Harmony el inicio de una lucha que no ha podido ganar y que es la causante de la separación de Shawn Mendes.

"Antes (de la pandemia) me sentía muy drenada. Había estado trabajando casi sin parar desde los 15 años. Casi no estaba en casa. No tenía tiempo para saber quién era yo fuera de mi carrera. Súmale a eso a mis batallas con la salud mental. Con esos niveles tóxicos de estrés ni siquiera sufrí un colapso porque, a pesar de todo, seguía trabajando".

"Me sentía muy inestable durante la cuarentena. Rompía a llorar al menos una vez al día. Me quedé sola con mi ansiedad y con mi mente. Eso estaba interfiriendo en mi relación. Estaba exhausta de muchas maneras, y en ese momento sentía que estaba corriendo una maratón con una pierna rota. Intenté seguir, pero era extremadamente difícil", contó en entrevista para el diario español "El País".

Cabello afirmó que debido a su trastorno ha recurrido a meditación, terapia y ejercicio, además de que ha cambiado su alimentación, pero, reconoció, el proceso ha sido más difícil de lo que esperaba.

Por el momento, admitió, necesita tiempo para ella misma y sanar.

"Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero el amor por el otro como humanos es más fuerte que nunca", decía el mensaje que firmaron ambos.

El pasado 17 de noviembre, Camila Cabello y Shawn Mendes anunciaron el final de su relación amorosa de dos años.

A través de sus historias de Instagram ambas figuras detallaron que se cerró esta etapa pero, aseguraron, continuarán siendo amigos.

