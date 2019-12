Calle y Poché lanzan “Sí, si es contigo”

Las youtubers colombianas Calle y Poché causaron furor en su paso por Guadalajara. Ambas visitaron nuestra ciudad para presentar el libro: “Sí, si es contigo”.

En entrevista, las jóvenes detallaron sobre el recibimiento que tuvieron por parte de los tapatíos: “Son lo máximo, tuvimos la presentación del libro, hicimos un Q&A, respondimos muchas de sus preguntas y también hicimos firma. Entonces, venimos cargadas de la adrenalina, como siempre que venimos a verlos. Aquí en México siempre el recibimiento es divino”. Calle reitera que el público mexicano siempre las hace sentir como en casa, “recibir esa calidez humana es de locos, México nos tiene enamoradas y siempre que venimos nos sorprende”.

“Sí, si es contigo” es una novela donde el amor propio es uno de los temas centrales. “En este libro queríamos tocar temáticas que fueran importantes para nosotras. Y la salud mental y el amor propio son algo de lo que se habla mucho, pero que no toda la gente lo incorpora en su vida y lo queríamos meter ahí, porque nos parece que es importante, además del amor a la familia. Tocamos muchas cosas que son muy de adentro”.

Ambas son una pareja que se complementa una a la otra, por lo que desarrollar sus proyectos en conjunto no ha sido ningún problema, por el contrario, les ha servido para conocerse mejor.

En ese sentido trabajar una novela a cuatro manos, fue un agasajo. “A mí me encanta porque ambas respetamos mucho y conocemos en qué es nueva cada una. Entonces, en todo el proceso del libro las dos no sentábamos y hablábamos mucho de las ideas, de la línea del libro, de lo que iba a pasar con los personajes; y mientras tomábamos decisiones, continuábamos escribiendo, ambas nos respetamos mucho”, contó Calle.

Cine y música

La sorpresa que las youtubers ofrecen en su texto es que el final es abierto, así que la posibilidad de una continuación no se descarta; además de que la trama como tal, está pensada para el cine o una serie de televisión. Dicen las youtubers colombianas que están en la fase de escuchar propuestas, “pero desde que lo escribimos teníamos muy en mente que queríamos que funcionara como audiovisual, todavía no hay nada definitivo pero es el plan”, expuso Poché.

La colombiana agregó: “Al inicio cada una tenía en mente un libro muy distinto, que ambos eran geniales, pero se trataban de dos cosas muy diferentes, pero cuando Calle me dijo que una novela iba a conectar más con nuestra audiencia, a mí me intimidaba un montón porque nunca habíamos escrito antes y cuando ya decidimos lanzarnos, el proceso fue enriquecedor, pero también difícil, como que uno no sabe lo duro que es hasta que se sienta a intentarlo”.

Calle y Poché están desarrollando también su concepto musical, “es algo que nos emociona un montón y el siguiente año será muy importante para eso, planeamos sacarlo (el proyecto) y poder viajar con nuestra música, pararnos en escenarios pero con nuestras propias canciones”, finaliza Poché.