Tras su paso por Guadalajara, con un concierto en el Teatro Diana el pasado jueves, una de las estrellas del heavy metal más reconocidas está a punto de dar cátedra de una auténtica fiesta de rock: se trata de Bruce Dickinson, quien se presentará este sábado 20 de abril en el Pepsi Center de la Ciudad de México (CDMX) como parte de su gira en el que promociona su nuevo álbum de estudio "The Mandrake Project".

Paul Bruce Dickinson, nombre completo de este cantante británico de 65 años, es el frontman y cocompositor de la banda Iron Maiden, quien se ha caracterizado por ser multifacético, pues además de dedicarse a la música es empresario, historiador, escritor, locutor, catedrático e incluso piloto de aviación.

Dickinson es sobreviviente de cáncer de garganta que le dio en el 2015, año en el que se sometió a siete semanas de quimioterapia, pero él ha tomado con humor esta enfermedad.

Estudió en la licenciatura en historia en la Universidad Queen Mary en Londres, institución educativa que años más tarde, en el 2011 le dio el doctorado honorario en música por sus aportes que ha tenido en la industria.

Es un fanático de la cerveza artesanal porque lanzó, junto con sus colegas de Iron Maiden, su propia marca en mancuerna con una cervecería británica.

Respecto a la aviación, Dickinson es un piloto comercial quien tiene experiencia de usar aviones Boeing 757 y 737, además fue director de marketing de Astraeus

Ha escrito novelas, guiones cinematográficos y una autobiografía llamada "What does this button do?" que lanzó el 19 de octubre del 2017.

En tema deportivo es un experto en esgrima, que ha practicado durante muchos años e incluso ha competido, representado a Gran Bretaña en competiciones y creó una compañía de equipos de esgrima.

Además, es locutor de radio y entre el año 2002 y el 2010 presentó el programa "Friday rock show" de la BBC Radio 6, compuesto por entrevistas y música de rock o metal.

Otra de sus facetas es la de conferencista, pues ha dado charlas en diferentes destinos en las que comparte anécdotas personales con su experiencia en un tono inspiracional y motivador.

En la película de terror y ciencia ficción del 2008, "Chemical wedding" fue guionista junto con el director Julian Doyle. Además, habla varios idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y español.

