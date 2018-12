CD9 cerrará gira en la Arena Ciudad de México

El 2018 ha sido un gran año para la boy band, CD9. Apenas hace unos días estuvieron en un festival de radio en el Auditorio Telmex y ahora ya están más que preparados para cerrar su gira “Modo Avión Tour” en la Arena Ciudad de México hoy, donde prometen una espectacular velada, cargada de parafernalia, visuales, coreografías y tal vez, invitados sorpresas, así lo cuentan en entrevista para esta casa editorial.

“Este es nuestro cierre de gira. Hubo mucha gente que ya vio el tour en enero porque ahí inició en el Auditorio Nacional, pero queremos decirle al público que esta presentación será muy diferente, para que vayan otra vez, la van a pasar muy bien, esperamos cantarle a muchas personas, no solo de la Ciudad de México, también de cualquier parte del país o del mundo que se quieran unir a esta gran fiesta”, dice Alan.

Comparte Alonso que este ha sido un año de muchas cosas nuevas, “de mucho aprendizaje y de cosas que nos llevaremos en nuestra mente y nuestros corazones. También de muchas semillitas que sembramos para el próximo año, así que se va a poner bueno el 2019”.

En estos meses también se han sumergido en nuevos sonidos como el urbano y han hecho colaboraciones, por ejemplo, con Ana Mena, en ese sentido, dice Alan, están muy agradecidos de esas oportunidades que se les han presentado.

“Nos emociona mucho conocer a personas de nuestra misma edad que también están sumergidas en este mundo de la música y que también transmiten muchos buenos mensajes a la gente. Tenemos varias colaboraciones, esperamos que el público las haya disfrutado y seguiremos haciendo más cosas, se trata de no parar, de seguir evolucionando con nuestra música”.

Libros, música y redes sociales, ¿qué más le puede pedir CD9 a la vida? “La verdad es que nos emocionada toda la buena respuesta que hemos tenido de nuestros fans sobre el libro, la música y todo lo demás que hemos lanzado. Ahora estamos viendo que cosas más sacar porque tenemos muchas ganas de darles más regalos”, dice Bryan.

Camaleónicos

CD9 comenzó cantando pop con coreografías pegadizas, sin dejar de lado las baladas que tanto emocionan a sus seguidores, luego llegó el estilo kpop y ahora han traducido su evolución a los estilos urbanos, sin embargo, explican, siempre han hecho la música que a ellos les gusta y con la que se identifican.

“Fue un reto bastante grande, aproximadamente hace un año fue que comenzamos a grabar estos temas de urbano, teníamos miedo de lo que iba a decir la gente, pues los teníamos acostumbrados a escucharnos en canciones pop y baladas, y aventarnos a esto fue un poco difícil, no sabíamos de la reacción, creíamos que se iban a decepcionar, pero afortunadamente le fue muy bien a nuestro último disco, también a la gira. A nuestro público le encanta”, subraya Jos.

Y, ¿cómo logran canalizar la fama? Dice Freddy que llevando una vida común como la mayoría de las personas. “La fama es algo que no está peleado (con su día a día). Ya han pasado cinco años y no logramos acostumbrarnos a que si pasamos por un lugar, la gente nos diga, ‘¡eres tú!’. Lo sabemos lidiar bastante bien, nos han ocurrido anécdotas chistosas. Hemos aprendido el uno del otro cómo contestarle a la gente, porque yo mismo a veces no sé qué responderle a la gente cuando me piden una foto o un saludo, me sigo poniendo muy nervioso”.

Quieren aprender de la producción

Dice Alonso que en estos cinco años de trayectoria no han compuesto sus letras, pero sí les interesa incursionar en la composición, lo mismo en la producción, destaca que siempre está al pendiente de lo que se va desarrollando musicalmente hablando en torno a su carrera. “Nos gustaría para el siguiente disco armar algo entre nosotros cinco y darle esa versión de nosotros que aún no conocen, a la gente”.

Sobre el público tapatío y el cariño que les tiene, Jos, finaliza. “Guadalajara fue de los primeros lugares que nos recibió muy bien, fue la primera ciudad a la que viajamos todos juntos como grupo y es bastante padre poder venir una y otra vez y que siempre nos reciban bien, además es una ciudad muy bonita”.