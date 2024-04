CD9 anuncia tercer concierto: Precio de los boletos y dónde comprarlos

Una de las boybands que marcaron historia en el pop mexicano son sin duda los CD9, la agrupación conformada por Alonso, Jos, Bryan, Freddy y Alan regresan para hacer el último encuentro y deleitar a sus fans con sus más grandes éxitos en la Arena Ciudad de México.

El The last Party Tour ha roto varios récords de venta desde que se anunció su primera fecha, en cosa de minutos ya habían agotado todas las localidades disponibles, por lo que abrieron una segunda fecha con el mismo récord de sold out en poco tiempo, no obstante, al darse cuenta de que muchas de las coders se quedarían sin lugar, decidieron abrir una tercera fecha.

El tercer concierto de CD9 tendrá lugar el día 29 de agosto y ofrecerá la venta general a través del sitio Superboletos , este mismo inició la venta a las 16:00 horas en su plataforma y aún quedan algunas localidades disponibles.

Luego de varios años de ausencia, se espera que los fans puedan disfrutar éxitos como: Ángel cruel, Me equivoqué, Dejá vu, Eres, Ven dime que no, No le hablen de amor y Lo que yo te di.

A continuación te compartimos la lista de precios compartida por Superboletos:

- Aqua: 565 pesos mexicanos

- Morado: 816 pesos mexicanos

- Discap: mil 067 pesos mexicanos

- Celeste: mil 067 pesos mexicanos

- McCormick: mil 444 pesos mexicanos

- Banco Azteca: mil 444 pesos mexicanos

- SP Platino VL: mil 820 mexicanos

- SP Ron: mil 820 pesos mexicanos

- SP Platino: mil 820 pesos mexicanos

- Verde: mil 820 pesos mexicanos

- Marriott: dos mil 259 pesos mexicanos

- Amarillo: dos mil 259 pesos mexicanos

- Barcel Fuego: dos mil 699 pesos mexicanos

- Naranja: dos mil 699 pesos mexicanos

- Pepsi: dos mil 699 pesos mexicanos

- Rojo: tres mil 201 pesos mexicanos

- Mercado Libre: tres mil 201 pesos mexicanos

- VIP B: tres mil 765 pesos mexicanos

- VIP A: cuatro mil 380

Ahora que ya sabes todos los detalles del próximo reencuentro de CD9 ¿Irás al concierto?

SM