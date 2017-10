Bryan Adams enamora al Palacio de los Deportes

En su regreso a la capital mexicana el cantante Bryan Adams enamoró a su público con el espectáculo de su gira internacional "Get up", el cual se ganó la ovación de los asistentes al Palacio de los Deportes.

Con un derroche de energía y una entrega total, el anfitrión transportó a este recinto a la nostalgia de hace algunas décadas, mediante una máquina del tiempo que tuvo como hilo conductor momentos inolvidables.

Desde el primer minuto que pisó el escenario del Coloso de Cobre, el también fotógrafo cautivó a su séquito con los temas de su reciente disco, que le da nombre a su tour, así como de sus éxitos con los que enchinó la piel de los melómanos.

"Mexico city" gritó el canadiense en su primera intervención, en una plataforma en el que tuvo como escenografía una pantalla gigante, con algunos instrumentistas de acompañamiento en batería, piano y guitarras.

Luego de cantar "Do what ya gotta do", "Can´t stop this thing we started" y "Don´t even try", el vocalista confesó su gusto por la comida mexicana y mostró su talento por la música, por el cual ha sido acreedor del premio Grammy.

Tras cinco años de ausencia, luego de su concierto que dio en la Arena Ciudad de México en el 2012, Bryan Adams aterrizó en este lugar, que conquistó y demostró por qué es uno de los artistas más aclamados en la actualidad.

"Hola amigos y amigas, mi nombre es Bryan, se ven hermosos", dijo antes de que tomara un cartel de un fan que decía "Mexico loves Bryan".

Posteriormente retomó su discurso y confesó su felicidad de estar una vez más en esta nación con "canciones nuevas y viejas, pero sobre todo nuevas", subrayó antes de "Go down rockin´".

Sin perder su elegancia, Adams sacó en varias ocasiones su espíritu rockero haciendo algunos riffs con su guitarra eléctrica y elevando el ánimo con su recital.

Entre cada canción, los presentes no perdían la oportunidad para gritar a todo pulmón para demostrar su cariño, éste quedaba asombrado por la respuesta que tenía en piezas como "Run to you", "This time", así como "It´s only love".

Uno de los momentos clave fue cuando llegó "Heaven" en el que se mostró en la pantalla miles de estrellas y la gente encendió las luces de sus celulares.

Al concluir esta melodía tomó el micrófono y dijo que al llegar a la Ciudad de México se dio cuenta que es muy fácil encontrar comida que le agrade, ya que es vegetariano.

"Anoche llamé al servicio a la habitación y pedí guacamole, totopos y limonada, fue tan buena la cena que volví a pedir lo mismo en la mañana, junto con salsa verde; ellos me dijeron: señor Adams no quiere mejor algún taco, yo les dije que no, quiero fajitas vegetarianas".

"Summer of 69" continuó con el ambiente festivo, previo a una sesión acústica con "Here I am" y "(Everything I do) I do it for you" en el que muchos levantaron sus manos.

Con "Have you ever really loved a woman" y "Cuts like a knife", Adams aprovehó para grabar videos y fotos, con el público de fondo, para sus redes sociales.

"18 til I die", "Brand new day", "Ultimate love", "Please stay", "C´mon everybody", "All shook up", "Straight from the heart" y "All for love" también sonaron en esta velada en el que hubo también rock and roll y mucha diversión.