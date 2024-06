Bruno Mars festeja su regreso a México con 'La Chona' de Los Tucanes de Tijuana

El cantante Bruno Mars está listo para regresar a México después de una ausencia de siete años, y lo hará de una manera especial: será el primer artista en pisar el escenario del Estadio GNP Seguros, antes conocido como el Foro Sol.



Cabe destacar que Bruno Mars llegará a nuestro país el sábado 10 y domingo 11 de agosto, y el cantante de "Count on me" no pudo contener su emoción al compartirlo con sus fans.

En ese contexto, una de las cosas que no esperaban sus fans, fue que el cantante realizó una publicación en sus historias de instagram en donde mostró su entusiasmo con la frase: "No puedo esperar", acompañada de una imagen donde presume la bandera mexicana sobre una plataforma, mientras la audiencia se aprecia detrás de él.



Pero lo que llamó especialmente la atención fue su elección musical para el momento, ya que agregó el popular tema "La Chona" de Los Tucanes de Tijuana, provocando un revuelo en las redes sociales. Algunos de sus seguidores incluso están pidiendo que invite a los legendarios artistas a uno de sus conciertos.

ESPECIAL/ INSTAGRAM/ @brunomars.



La venta de boletos generales comenzó el 22 de junio a las 11:00 horas, y durante la preventa de ayer, los internautas reportaron que se agotaron rápidamente, lo que causó cierto descontento entre quienes no pudieron asegurar su entrada. Hoy, los usuarios también informaron que la venta para el público en general concluyó a las 11:43 horas.



Esto refleja la enorme expectativa que rodea el espectáculo de la voz detrás de "Talking to the moon". La última vez que Mars visitó México fue durante su exitosa gira '24K Magic World Tour', donde logró agotar las entradas en sus tres presentaciones en el Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco.

