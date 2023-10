Britney Spears tuvo un sonado romance con el cantante Justin Timberlake, ambos eran estrellas juveniles del momento cuando sostuvieron un noviazgo que ahora, 20 años después, la cantante reveló tuvo frutos, pues quedó embarazada.

En sus memorias "The Woman in Me", la artista de 41 años hace fuertes revelaciones de varios aspectos de su vida, como de lo que vivió durante su tutela de 14 años a manos de su padre, y también de uno de los episodios más agonizantes: el aborto que sufrió.

En 2021, tras el estreno de un documental sobre la cantante, el cual aporta una visión perturbadora de la fama de Spears y del constante escrutinio público al que estuvo sometida desde joven, con preguntas sobre sus pechos, virginidad y forma de vestir desde que era adolescente, numerosos artistas y personalidades se mostraron conmovidos por algunas de las escenas del pasado que repasa la cinta, incluido su exnovio Justin Timberlake, quen públicamente expresó:

"Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que perdona la misoginia", aseguró.

Cuando Timberlake y Spears terminaron su relación en 2002, él presumió en entrevistas de haberse acostado con ella, mientras que la artista fue señalada como un mal ejemplo para los adolescentes y se buscó su responsabilidad.

Britney Spears tuvo que abortar

En sus memorias, que son compartidas por People, Spears confiesa un detalle hasta ahora desconocido de lo que vivió durante su relación con el cantante Justin Timberlake, ella quedó embarazada, pero tuvo que abortar porque Justin no estaba preparado para ser padre.

"Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto", escribe Spears sobre el embarazo en el libro. "Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes".

Sobre su experiencia al someterse al aborto, Spears confiesa: "Hasta el día de hoy, es una de las cosas más agonizantes que he experimentado en mi vida".

En 2002, Britney Spears se convirtió en madre, nacieron sus dos hijos Sean Preston, de 18 años, y Jayden

James, de 17, fruto de su relación con su segundo marido, Kevin Federline.

Desde 2008, tras ingresar en un centro psiquiátrico por una temporada de comportamientos erráticos, el padre de Spears se volvió el tutor legal de la cantante y obtuvo el poder sobre todas las decisiones de su vida; en 2021 Britney obtuvo su libertad.

vll