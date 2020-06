Brinda al estilo de Hollywood

Aunque sabemos que las margaritas de tequila o los clásicos “vampiros” con toronja y “sangrita” son indispensables en tu cantina hogareña, es probable que no hayas sacado el máximo de provecho a todas las botellas que tienes. Y si de nuevos sabores se trata, un recorrido por el cine y series de televisión también serán clave para darle nuevas ideas a tus copas.

¿Cuántas veces no has visto una película y te preguntas qué es eso que están bebiendo? ¿Por qué se hizo tan popular ese trago? Pues aunque algunos preparados o cócteles realmente son muy sencillos y algunos solo requieren un par de hielos, el sabor y lo icónico de la escena han sido suficientes para que estas bebidas sean replicadas no solamente en los bares más famosos del mundo, pues hasta en la comodidad de tu casa es posible prepararlos en cuestión de segundos.

Vesper Martini de “James Bond”

Si cada vez más eres un experto en cocteles, sabrás que no puede faltar una icónica frase en tu vocabulario: “Shaken, not stirred”, que el legendario James Bond inmortalizó para el Martini cuando le explicó a un mesero como preparar su clásico “Vesper” en Casino Royale.

Ingredientes:

Sirve tres medidas de ginebra, una de vodka, media de Kina Lillet, y agita hasta que el líquido este helado completamente; añade ralladura de limón y disfruta.

Old fashioned de “Mad Men”

Una de las series más representativas del marketing, la publicidad y la pasión es Mad Men y su popularidad logró posicionar hasta “tragos” muy sencillos como el “Old fashioned” que es prácticamente bourbon a las rocas.

Ingredientes:

Es popular utilizar un vaso corto y añadir ralladura de naranja, añadir una pizca de azúcar y unas gotas de limón si deseas un sabor más ácido. Decora la periferia del vaso con una rebanada muy delgada de limón o naranja.

Vodka Tonic de “Perdidos en Tokio”

Dicen que menos es más y si de antojos se trata, esta película de Sofía Coppola, demuestra que para tener una conversación relajada y sin más pretensiones que disfrutar el momento solo basta un ligero sabor de vodka y agua gaseosa o mineral.

Ingredientes:

Sirve un ligeramente vodka en un vaso alargado con agua tónica o mineral y añade una cucharada de jugo de limón; prepara con hielos a tu gusto y añade una rodaja de limón.

Moloko Plus de “La naranja mecánica”

Quizá es una de las bebidas más raras y que a primera impresión no luzcan tan frescas para el paladar, pero si se replicar uno de los cocteles más icónicos es tu reto, este peculiar “shake” con leche será una nueva experiencia bastante dulce.

Ingredientes:

Puedes mezclar leche de tu preferencia con no más de una onza de licor de vainilla, brandy, anís y licuar con una clara de huevo.

Azul turquesa de “Cocktail”

Si los colores explosivos son tu delirio, quizá recuerdes muy bien a Tom Cruise en este filme en el que dejó a más de una con el ojo cuadrado ante sus habilidades en la barra.

Ingredientes:

Sirve ron blanco y añade otra onza con limón y otra de licor de curazao (curacao) azul, bate muy bien y añade un chorrito de licor de naranja y jugo natural de piña con un poco de hielos.

Cosmopolitan de “Sexo en Nueva York”

Sin lugar a dudas una de las series que marcó tendencia en todos los sentidos. Sus protagonistas sabían cómo convertir un momento común en uno especial con el mítico “Cosmopolitan”.

Ingredientes:

Sirve un poco de vodka (no más de una onza) con un poco de licor de naranja, arándanos y unas gotas de jugo de limón, o lima su prefieres un sabor más seco. Decora con una rodaja de naranja fresca.

Manhattan de “Una Eva y dos Adanes”

Este clásico de Marilyn Monroe tiene su sabor especial y la propia actriz que sin pensarlo inmortalizó no solo a una escena, pues la bebida que prepara también quedó para la historia para todos los apasionados por el vino tinto.

Ingredientes:

Sirve un poco de vino tinto y mezcla con la mitad o un ligero chorrito de whisky, da el toque final con un par de gotas de zumo de limón.

Banana Daiquiri de “El Padrino II”

Otro clásico del cine no puede faltar en tu repertorio de sabor y eres fan de los toques tropicales pero bastante dulces, este daiquiri será tu mejor aliado para los días calurosos.

Ingredientes:

Sirve dos onzas de ron (blanco de preferencia) y mezcla con un poco de licor de plátano, añade hielos y muele con un cuarto de plátano fresco y un toque de azúcar hasta lograr una consistencia cremosa.