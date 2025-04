“Sinners” es la próxima película de terror sobrenatural dirigida y escrita por Ryan Coogler, reconocido por su trabajo en “Black Panther” “Creed”. Este nuevo filme, ambientado en el Mississippi de los años 30, se estrenará el próximo el 18 de abril de 2025.

La película marca un nuevo episodio en las vidas del director Ryan Coogler y el actor Michael B. Jordan, que comparten años de amistad y de relación profesional, por lo que la cinta es una reafirmación de los vínculos artísticos y afectivos que los han llevado a colaborar, y de los cuales compartieron detalles en entrevista sobre esta propuesta inusual que retoma el elemento del vampiro en un contexto rural y afroamericano, cargado de música y también de tradición.

La trama sigue a los hermanos gemelos “Smoke” y “Stack” (ambos interpretados por Michael B. Jordan), quienes regresan a su ciudad natal en el Sur profundo de Estados Unidos con la esperanza de comenzar de nuevo. Sin embargo, pronto descubren que una amenaza sobrenatural y sangrienta los espera y acecha, poniendo a prueba su vínculo fraternal y su lucha por la supervivencia.

En entrevista, el protagonista y el director comparte su experiencia tras trabajar en este filme.

Ante la pregunta ¿qué es lo que hace que sea tan satisfactoria, tanto creativa como personalmente, la experiencia de trabajar juntos? Michael B. Jordan responde: “Creo que es la comodidad que existe entre nosotros y la confianza, el saber que va a ser una experiencia grata y que además me va a sacar de mi zona de confort”.

A lo que agrega el director: “Siempre estamos tratando de crecer, de un proyecto a otro, a lo largo de nuestras vidas y de nuestras carreras. Nos entendemos muy bien, porque es alguien a quien conozco desde hace muchísimo tiempo”.

“Sinners” promete ser una fusión audaz de géneros, combinando elementos de terror vampírico, drama de gánsteres, western, e incluso musical. La película se adentra en la cultura del blues y las leyendas del sur de Estados Unidos, ofreciendo una narrativa rica en simbolismo y crítica social.

Al respecto, el director Ryan Coogler compartió cómo Michael era el actor ideal para interpretar a los dos gemelos protagonistas de la película

“Voy a comenzar, porque recuerdo que fui yo quien le habló a Michael del proyecto, y esta es probablemente la versión más expuesta de mí como artista. Es el momento en el que más claro he tenido quién soy como persona, como cineasta. Este papel, aunque es muy particular, era uno que sentía que solo Michael podía interpretar y lo curioso es que incluso si no lo conociera, creo que igual habría pensado en él”.

Sobre esta idea, Michael agregó: “Sé que los personajes que él escribe nacen de lugares muy personales, algunos son completamente ficticios, claro, pero siempre hay una fuente de inspiración real detrás”.

Un doble papel lleno de desafíos

Para Michael B. Jordan, interpretar a dos personas distintas al mismo tiempo implicó un nuevo reto actoral del que se siente satisfecho.

“Se trataba de meterme de lleno en la dinámica entre gemelos idénticos y en lo que eso significa para dos hermanos. Trabajo desde hace años con mi entrenadora de dialecto —que también es profesora de actuación— y es increíble: Beth McGuire. La conocí por primera vez cuando hicimos ‘Pantera negra’, y me ayudó mucho con todo lo relacionado al movimiento corporal, la postura física, cómo se plantan los personajes. Cada uno se paraba distinto, caminaba de forma diferente... cargaban su trauma en partes distintas del cuerpo, meterme en esa parte física fue clave para sentirme seguro y listo”.

A lo que el actor agregó que “usé la música como herramienta: tenía una playlist para ‘Smoke’ y otra para ‘Stack’, con todo eso en su lugar, cuando llegaba al set, podía entrar en cada personaje”.

CT