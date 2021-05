Black Keys vuelve a las raíces del blues

El dueto estadounidense Black Keys sorprendió el mes pasado con el anunció de su nuevo disco de estudio, “Delta Kream” (en la discográfica Nonesuch Records). La noticia fue de la mano del primer sencillo, el cover de “Crawling Kingsnake”, un clásico del blues y del sonido del Delta: desde entonces se adelantó que todo el material estaría compuesto por nuevas versiones del repertorio blusero.

Integrados por el vocalista y guitarrista Dan Auerbach y Patrick Carney en la batería, el ensamble se completa en este álbum con Eric Deaton al bajo, Kenny Brown en la segunda guitarra y Sam Bacco en las percusiones, además de Ray Jacildo en los teclados en tres de las canciones.

“Delta Kream” es el décimo disco de estudio de Black Keys, en el que vuelven a las raíces de su sonido áspero con un homenaje al cancionero del sur de Estados Unidos. La producción sigue en la discografía a Let's Rock, de 2019, en su totalidad compuesto por el dueto. Para esta ocasión los músicos echaron mano de sus influencias, no solo para recrear un sonido sino también para tocar y cantar una selección de temas referentes del blues. Además del sencillo, que abre el disco, la lista de canciones incluye “Sad Days, Lonely Nights” (de Junior Kimbrough), “Going Down South” (R. L. Burnside), “Come and Go with Me” (Junior Kimbrough) y “Coal Black Mattie” (Ranie Burnette), entre otros temas.

“Delta Kream” recuerda el álbum debut de los Black Keys, “The Big Come Up” (lanzado en 2002), en el que también recurren a varios covers. Entre ellos está otra composición de R.L. Burnside, “Busted”. Según comentó el vocalista del grupo, el proyecto de Delta “Kream” surgió de manera casi espontánea mientras tocaban en el estudio, sin ensayos previos y sin un plan fijo. Las grabaciones sucedieron en dos sesiones, en su estudio en Nashville.

A pesar de que la reactivación de los conciertos en Estados Unidos ya está en marcha, Black Keys no ha anunciado fechas para promocionar el nuevo álbum. Actualmente el dúo solo tiene una presentación confirmada para este 2021: el festival Pilgrimage, en el que son cabeza de cartel para septiembre próximo.

GC