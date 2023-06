Black Eyed Peas vendrán a Guadalajara; hoy inicia la venta de boletos

Black Eyed Peas vendrán a México en el contexto de su gira Elevate Tour 2023, y por supuesto, Guadalajara no podría faltar en la lista de ciudades donde los estadounidenses darán sus shows.

Desde 1995, la agrupación ha creado éxitos que trascendieron la cultura popular, y que no pueden faltar en las fiestas y en los recuerdos. Canciones como "Pump it", "My Humps" y "Meet me hallfway", son himnos para incontables generaciones y edades de todo tipo.

A lo largo de sus muchos años de éxitos, los Black Eyed Peas han colaborado con todo tipo de artistas, y por nueva cuenta en su carrera vendrán a Guadalajara.

¿Cuándo vendrán los Black Eyed Peas a Guadalajara y dónde se presentarán?

Los Black Eyed Peas darán su concierto el próximo 21 de octubre a la Plaza de Toros Nuevo Progreso: estrellas internacionales que darán su show en uno de los lugares más emblemáticos de nuestra ciudad.

La venta oficial de boletos dará inicio hoy, lunes 19 de junio, a partir de las 12 en punto de la tarde. La venta será a través de la página oficial de Boletea Tickets, a la cual puedes acceder dando click a este enlace oficial. Los precios tendrán un rango desde los 700 pesos, hasta los 3 mil 600 sin cargos por servicio.

No te pierdas a una de las grandes bandas de Estados Unidos en el mundo el próximo 21 de octubre, en un concierto que de seguro llevarás siempre en la memoria.

FS