Billy Idol, Vampire Weekend y Caballo Dorado, en el Coordenada 2019

La sexta edición del festival Tecate Coordenada traerá a grandes bandas como Vampire Weekend, Babasónicos, Billy Idol, Café Tacvba, Juanes, Caballo dorado, The Kooks, The National, Ska-p y The Neighbourhood.

Los promotores revelaron este miércoles el line up general del festival que hará vibrar a Guadalakara los días 18 y 19 de octubre.

La gusana ciega, Little Jesus, María Barracuda y Kakkmaddafaka son algunos más que completan el cartel.

La preventa Citibanamex será el 28 y 29 de mayo y la venta general a partir del 30 de mayo a través de ticketmaster.