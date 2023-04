Una de las máximas estrellas del pop internacional es la cantautora Billie Eilish, quien en los últimos años ha cosechado importantes hits que la colocan como un referente de multitudes. Y ayer domingo constató su éxito en suelo tapatío, pues con su "Happier than ever" en la Arena VFG, cerró su visita por territorio nacional.

Y es que su vuelta por México ha sido toda una hazaña, partiendo de que en la Ciudad de México su concierto se pospuso por la intensa lluvia, aunque un día después se repuso la fecha, así también acaba de estar en Monterrey donde se presentó en Tecate Pal Norte.

Billie le cantó a 13 mil 500 personas que estaban ansiosas por verla en vivo luego de que la gira también se había pospuesto por la pandemia. La estrella apareció en punto de las 20:00 horas, luciendo una camiseta de los Lakers, un short rojo y de bajo de él, unas licras. Desde los primeros acordes, el público de la VFG se le rindió por completo, celebrando con ella la música que la representa.

El escenario se caracterizó por tener una rampa al centro que también fungía como pantalla para proyectar visuales y donde Billie interactuaba con su hermano Fineass, además había una larga plataforma donde Billie podía ver a todo el público y éste disfrutarla de cerca.

"¿Cómo se sienten?" Le decía Billie a su público invitándolos a saltar a mover las manos y a sonar las plantas de los pies en el piso de la arena. Billie interpretó temas como "Bury a friend", "I did'nt change my number", "Therefore I am", "My strange addiction", "Gettin older", y "Lost cause", entre otras. Claro, esperando el público a que cantara "Everything I wanted", "Bad guy" Happier than ever" y "Goodbay", el plato fuerte de la noche.

Además también corrió por un costado del escenario para subirse a una grúa que la elevó y así cantar más cerca al público de las gradas. Sin duda una gran noche para Billie y para los tapatíos.

Durante un momento íntimo de ella con su público, Billie le pidió a la gente que guardaran sus celulares por un momento y que se vieran a los ojos, que se diera cuenta del buen momento que estaban viviendo todos juntos. Billie sabe cómo hacer sentir bien a sus seguidores, dominando por completo el escenario y cantándoles a todas las personas, a las de cerca del escenario, a los de las gradas, a los de los costados, nadie se quedó sin verla de cerca.

Previo a su presentación, calentó los motores el músico Omar Apollo, quien cantó poco más de media hora. El joven le agradeció a Billie por estar en Guadalajara donde su familia vino a verlo.

MF