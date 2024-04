Billie Eilish finalmente anunció la llegada de su nuevo álbum luego de tres años de espera desde su último proyecto 'Happier Than Ever', sin embargo, no será hasta el 17 de mayo que este trabajo verá la luz, ya que la misma intérprete aseguro que no contara con ningún sencillo que de algún spoiler del proyecto.

Este tercer álbum de estudio llevará por nombre 'Hit Me Hard and Soft' y el único adelanto que tenemos es la portada, la cual se trata de una propuesta minimalista y conceptual en donde podemos ver a Billie totalmente sumergida bajo el agua, descalza y hundiéndose bajo una puerta de color blanco.

“Es una locura estar escribiendo esto, ahora mismo estoy nerviosa y emocionada. No lanzaré ningún sencillo, quiero entregárselos completo. Finneas y yo no podríamos estar más orgullosos de este álbum y no podemos esperar a que lo escuchen”, compartió Eilish por medio de sus redes sociales.

Todo esto vino después de que la cantante causara revuelo en la red social Instagram, ya que Billie se encargó de mostrar pequeños adelantos y pistas en sus historias de “Amigos cercanos”, lista a la cual agrego a millones de sus seguidores y en donde publicó un teaser.

De la misma manera, la cantante nos dejó escuchar un pequeño fragmento musical que podría pertenecer a este nuevo álbum, incluso su página web fue actualizada con nueva mercancía de su nueva era revelando así la lista de canciones que son parte del proyecto. Basándonos en esto, 'Hit Me Hard and Soft' contará con 10 pistas en las que se mantendrá la hipnótica y melódica esencia a la que Billie ya nos tiene acostumbrados.

A pesar de que su última entrega 'Happier Than Ever' fuera lanzada en 2021, durante estos años Billie no ha desaparecido, ya que se ha mantenido trabajando en pequeños proyectos los cuales han sido bastante exitosos como su contribución a la banda sonora de Barbie con '¿What Was I Made For?', la cual gano tanto un Grammy como un Oscar, por lo que esto deja grandes expectativas para este nuevo trabajo.

Al momento no se han revelado más detalles sobre el álbum, sin embargo, aquí te mostramos la lista de los tracks que conforman a 'Hit Me Hard and Soft':

Lista de canciones de Hit Me Hard and Soft

‘Skinny’

‘Lunch’

‘Chihiro’

‘Birds of a Feather’

‘Wildflower’

‘The Greatest’

‘L’Amour De Ma Vie’

‘The Diner’

‘Bittersuite’

‘Blue’