Billie Eilish: La cantante asegura que es "doloroso" convertirse en un famoso

El éxito y fama de la joven Billie Elish no ha sido tan placentera como muchos podrían pensar. La famosa cantante comenzó a escalar en la preferencia de la gente desde el 2015 (solo tenía 13 años) con su canción "Ocean Eyes", que colgada en la nube de SoundCloud se volvió una joya de la música casi de la noche a la mañana.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell aseguró que le resultó muy extraño que, sin desearlo, todas las miradas estuvieran puestas sobre ella y que de poder hacer comentarios en las redes sociales, ahora de quien se hablaba era de ella. La joven nacida en Los Ángeles, California, abrió su corazón a BBC, cadena de televisión que la reconoció como una de las 100 mujeres más importantes del 2022.

"Crecer a la vista del público es una experiencia muy dolorosa y es realmente difícil crecer y cambiar. Simplemente no lo hice... solo estaba agarrando un clavo ardiendo" y agregó: "Vi a todos los demás en el ojo público cuando eran (famosos) y de repente soy yo".

Años después de su creciente fama mundial, Billie Eilish contó que ya se adaptó, pero que no fue fácil pues desarrolló el síndrome del impostor (afección que padecen las personas con grandes logros y éxitos y creen que todo se debe a golpes de buena suerte, no se siente a la altura y temen que todo desaparezca a causa de que no fueron capaces).

"He tenido eso muchas veces en mi vida, realmente, varias veces el año pasado y el año anterior, ¡uf! Estaba en esa espiral descendente del síndrome del impostor y simplemente aferrándome a todo lo que podía para hacerme sentir como yo otra vez", confesó.

Ahora con 20 años, Billie Eilish aseguró que ya aprendió a tener casi todo bajo control y que reconoce sentirse contenta cuando sus fans creen en ella y esperan escuchar lo que tiene que decir.

Actualmente, la intérprete de temas como "Bad Guy", "I Love You" y "Bored" tiene un noviazgo con el cantante Jesse Rutherford, quien es 11 años mayor que ella.

