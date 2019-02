Betty se entrega al amor

Los tiempos son perfectos y para Betty era el momento oportuno de retomar su pasión musical y crear un nuevo disco en el que refuerza su faceta como cantautora.

Tras una experimentada carrera en coros y ser parte de la agrupación Voces, la regia se enfrasca en la creación de su segunda producción como solista: “Por amor”, álbum con el que ofrece 10 temas escritos por ella y una adaptación especial de “It’s a Heartache” de Bonnie Tyler. “La gente ha respondido muy bonito, les gustó mucho el primer tema ‘Deja’ y ahora seguimos con ‘Son dolores’ con un video muy bonito que grabamos en Morelos y en Mil Cascadas, en Taxco”.

Betty destaca el proceso personal que experimenta desde que emprendió su camino como solista con su producción debut “Alma desnuda”:

“Tenía tiempo de no hacer otro disco, no sabía que tendría la oportunidad de volver hacerlo, pero tenía muchas ganas. Me decidí y fui haciendo mis canciones con mucha calma y tardé casi dos años”.

“En el primer disco tuve muchas colaboraciones con amigos cantautores y compositores como Erik Rubín, Natalia Lafourcade, pero ahora este disco lo hice muy mío. Quise escribir canciones con cosas mías, lo que siento, las experiencias de vida que he tenido. Es un disco que dediqué mucho a mi familia; el primer sencillo, ‘Deja’, lo escribí para mi hija y así cada canción es muy mía”.

Aunque los temas del amor y las situaciones esperanzadoras son recurrentes en la voz de Betty, la cantante señala el toque personal que cada artista brinda a estos tópicos que por siempre estarán presentes en su música.

“Se ha hablado tanto del amor, pero cada quien tiene su propio concepto y punto de vista, nunca es igual”, remata.