Beret se alista para conocer a sus fieles tapatíos

El cantautor español, Beret, quien ya había tenido oportunidad de visitar la Ciudad de México y a Monterrey, llegará por primera vez a Guadalajara en concierto -este 2 de abril-, como parte de su gira “Prisma Tour”, la cual obtiene el nombre de su álbum publicado en 2019. En entrevista para EL INFORMADOR, el músico adelanta que hará un recorrido musical de esta placa y de los éxitos que la gente ya conoce, más los nuevos temas que se han ido sumando.

“Tanto en Guadalajara, Querétaro y Puebla, nunca había ido a cantar”, reconoce, sin embargo, con la experiencia que ha tenido en las otras ciudades, agradece la intensidad del público hacia sus canciones, “a pesar del tiempo y de las circunstancias que hemos vivido como la pandemia, creo que el hecho de venir a México es una rutina que hay que hacer cada año para que la gente disfrute conmigo”.

A propósito de lo ocurrido con la pandemia, pues no se podían llevar a cabo en un inicio eventos masivos, resalta Beret que para él esta es una gran oportunidad de conectarse presencialmente de nuevo con la audiencia. “Llevaba mucho tiempo sin poder cantar, sí que he dado shows después de la pandemia en España, pero todavía no tuve la oportunidad de dar ninguno en Latinoamérica y tengo muchas ganas de conectar con ese público porque después de dos años, verme sin dar uno, pues cuesta un poco, por lo que ya tengo muchas ganas”.

La pausa lo transforma

En cuanto a cómo le cambió la perspectiva este tiempo de la crisis sanitaria, pensó que le iba a costar más el hecho de subirse al escenario, pero al recordar las sensaciones que se tienen está listo para volver a las andadas, “sobre todo con la perspectiva de que todo lo que sigue son cosas preciosas. Ahora mismo viene un disco que seguramente entregue en septiembre y seguiré con la gira, así que, sin parar”.

En su primer encuentro con Guadalajara, Beret prepara una velada de muchos contrastes. “La gente se conoce de forma online y digital las canciones (tras la pandemia), pero realmente no han podido cantarme a mí cara a cara ninguna de las canciones del disco. (En el show) habrá de todo, momentos donde cante canciones movidas, mucha balada, momentos de canciones antiguas y nuevas, momentos donde juego con el público y donde improviso”.

Sonido de promoción

El tema más reciente que está promoviendo Beret se llama “El día menos pensado”, el cual publicó hace un par de meses. “A mí parecer, es uno de los mejores temas que he hecho en mi vida, y nada, le está yendo súper bien, la verdad”, es parte de este nuevo disco que prepara y adelanta que ahora mismo lo que lo inspira a escribir es el autoconocimiento y la inteligencia emocional, “creo que son cosas muy importantes de las que poca gente habla”.

Para él este despertar de conciencia ha sido importante para saber qué es lo que quiere de manera personal y profesional, “la pandemia me ha hecho entender que la cosas hay que vivirlas ahora, el presente es lo más seguro que tenemos, y realmente hace falta mucha inteligencia emocional ahora y también salud mental, y eso es algo de lo que voy a hablar”. Generar estos mensajes no los ve como un deber, sino que le nace hacerlo, porque es una nueva realidad la que se vive, “y no queda otra que contarla porque la tenemos de cara, la tenemos de frente”.

Sobre las sorpresas del nuevo álbum, prefiere que la gente las descubra una vez que se haya lanzado el disco. “Prefiero a que la gente espere al disco y pueda escucharlo, pero sí hay colaboraciones, tanto latinas como españolas y con grupos, hay temas que se salen de mi zona de confort completamente, es súper dinámico el disco”.

Beret tiene una gran versatilidad en la música, le interesa explorar en sonidos y géneros. “Lo bonito es el hecho de experimentar y de hacer con la música lo que uno quiere y pasársela bien, eso es lo importante, porque cuando uno se la pasa bien, los demás se la pasan igual”, finaliza.