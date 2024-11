Benny Ibarra se solidariza con Erik Rubín por la muerte de su madre Myra Milanszenko

A propósito de la visita de Benny Ibarra a Guadalajara para promover el montaje musical “Jesucristo Súper Estrella” que estará en el Auditorio Telmex este 10 de diciembre. Benny habló con la prensa de Guadalajara sobre el reciente fallecimiento de la mamá de Erik Rubín, Myra Milanszenko.

“Le tocó a él recibir la noticia de su partida aquí en Guadalajara, por lo que se tuvo que regresar, ya no tuve la oportunidad de saludarlo, pero bueno, es claro que está bien acompañado, tiene una familia muy unida. Y Myra, inclusive, hace una semana que tuve la fortuna de escribirme con ella, estaba fuerte, tenía un grupo de amigas muy cercano que no la dejaron sola ni un solo momento. Entonces, siempre fue una rotación cercana con la familia de Erik y las amigas de Myra. Y lo que se ha dicho hoy no es cliché, si alguien vivió la vida de manera intensa fue ella, siempre alegre, contenta, jocosa y amorosa”.

Además, Benny también resaltó que Myra fue una madre al pendiente como la de todos en la banda Timbiriche. “Tuvimos siete mamás y siete papás, nos cuidó, nos nutrió y nos enseñó. Así que seguirá ella entre nosotros, y nosotros con Erik apoyándolo en este momento”.

MF