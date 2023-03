Luego de convertirse en tendencia y la carnada de cientos de memes, Ben Affleck habló sobre los premios Grammy y su poca disposición de disfrutar del evento, o al menos, eso es lo que su expresión sugería.

El actor confesó a Jimmy Kimmel que, en realidad, siempre ha sido condenado por sus gestos y por la expresión de su rostro, ya que aunque esté divertido, molesto o entristecido siempre luce igual de desanimado.

El actor de 50 años visitó el estudio de ABC, donde se lleva a cabo el programa de Jimmy Kimmel para hablar de "Air" su más reciente película, la cual y produce y actúa, pues da vida al creador de Nike, Phil Knight.

Sin embargo, el presentador de TV no perdió la oportunidad de preguntarle acerca de lo ocurrido durante la 65 entrega de los premios Grammy, en la que su esposa Jennifer Lopez fue invitada para anunciar una de las categorías de la noche, por lo que fue acompañada de Ben, con quien contrajo nupcias en junio pasado.

Y aunque los recién casados no se separan y ambos se apoyan cuando de eventos importantes se tratan, en esa ocasión, Ben no parecía estar pasándola nada bien, pues no fue una sino varias las ocasiones en que la cámara indiscreta de los Grammys captó su cara de desánimo; mientras todas y todos alrededor, incluyendo a JLo, se divertían.

Cuando Chris Stapleton y Stevie Wonder presentaban uno de los show musicales más esperados de la noche, la expresión de impaciencia del ganador del Oscar no pasó inadvertida y, en cambio, se convirtió en tendencia, pues en redes sociales no sólo cuestionaron su comportamiento, sino que muchas personas se dijeron identificadas con él, ya que era el vivo reflejo de cuando se acude a un evento por mero compromiso.

Sin embargo, el actor asegura que su expresión no es una prueba de cómo se sentía en el interior, pues asegura que siempre ha sido señalado por los gestos que connota su rostro sin que estos, necesariamente, hablen de los sentimientos que está experimentando, por lo que compartió que no le sorprendió que se convirtiera en el blanco de los memes por unos cuantos días, ya que toda la vida ha tenido que lidiar con dicha situación, por lo que decidió tomarse dicho episodio con humor.

En ese sentido, indicó que lo que verdaderamente estaba experimentando su ánimo en ese momento era una sensación de descanso: "Tengo una cara de descanso que se ve muy infeliz", bromeó.

Y aunque en el estudio aparentemente nadie se fio de dicho argumento, el actor no paró hasta probar su punto, pues comenzó a hacer las caras que representan sus estados de ánimo, tanto cuando está alegre, como preocupado o molesto, dejando en claro que, en efecto, la efusividad en su rostro no se encuentra dentro de sus dominios, por raro que parezca pues, se dedica a la actuación.

Por lo que decidió decidir bromeando: "Así es como Dios me hizo, no tienes que castigarme por ello", dijo Ben.Luego de aclarar el tema, la conversación entre Affleck y Kimmel se abocó a la cinta que está por estrenarse en Prime Video el próximo 5 de abril, en la cual comparte créditos con su gran amigo, el también actor Matt Damon.

FS