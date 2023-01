Katherine Huerta, mejor conocida como Bellakath, dijo que le gustaría colaborar con las cantantes Danna Paola y Belinda.

Por medio de TikTok, el usuario @dannapaolaestop compartió un video donde se ve a Bellakath revelando que le encantaría colaborar con ambas artistas.

"Me encanta, ojalá se pueda armar en algún momento algo con ellas, muy talentosas", expresó.

Hasta este miércoles, el video cuenta con más de 250 mil reproducciones, alrededor 11 mil "likes" y con diversos comentarios de usuarios de la red social:

"Me encanta Danna Paola, no tendría problema alguno si colaboran; tendría mi apoyo al 100%", "Sería un sueño", "Obvio, también sabe de lo bueno", "Pues sinceramente no me gustaría, pero como dice Danna 'entre mujeres hay que apoyarse'", son algunas reacciones de internautas.

Bellakath asegura que su música es para todos

En una entrevista con el youtuber Doble G, Bellakath contó que desde niña ya le gustaba el reggaeton aunque la criticaban, sin embargo, quiere apostar a lanzar temas con otro género musical como la cumbia, pues intenta romper estereotipos.

"Hago lo que a mí me gusta y eso es bien recibido por la gente [...] y no les va a sorprender porque yo saco de todo", dijo.

Aunque no especificó si ya tenía pensado hacer alguna colaboración con artistas de otros géneros; dijo que no descarta la idea.

Otra cosa que enfatizó es que no se considera ni "chaka" ni "fresa" o "buchifresa", simplemente Bellakath y espera que su música tampoco tenga etiquetas y la escuchen desde Tepito hasta Polanco, pues el reggaetón es universal.

