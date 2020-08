¿Belinda y Christian Nodal terminaron?

Al parecer algo no anda bien en la relación de Christian Nodal y Belinda, pues algunas acciones del cantante de regional mexicano provocó que los fans reaccionaran con temor a un posible rompimiento entre ambos.

Nodal, con más de cuatro millones de seguidores en Instagram, “eliminó” un video romántico donde aparecía besando a Belinda; sin embargo, tras volverse tendencia, volvió a colocar el audiovisual en su cuenta. Lo que quiere decir que solamente archivó el contenido, pues el post mantiene la fecha y los “me gusta” que había acumulado desde hace tres días.

Comparación del perfil de Christian Nodal en Instagram. ESPECIAL

Pero no sólo eso. usuarios en Internet se percataron de que Belinda y Nodal ya no se seguían mutuamente en la red social. Horas después, Nodal volvió a seguir a Belinda, pero hasta este momento ella no ha regresado el "follow" al artista.

La última publicación en la que ambos aparecen juntos es en una “storie” que Belinda compartió en su cuenta hace 21 horas desde este momento, en la cual, el intérprete de “Adiós, amor” la carga en sus hombros.

Captura de pantalla en la "storie" de Belinda. INSTAGRAM / @belindapop

Tras darse a conocer su noviazgo, usuarios en redes sociales han cuestionado la veracidad de ésta, pues aseguran que es uno más en la lista de hombres con las que la intérprete de “Luz sin gravedad” ha salido o que se trata de una estrategia publicitaria para el programa “La Voz”, en la que ambos participan como jueces.

Ante esto, incluso compararon a la Belinda con la actriz Eiza González, algo que esta última rechazó completamente.

Apenas hace un par de días, la pareja habló públicamente de su relación en el programa “Ventaneando” donde se mostraron muy románticos.

“Me gusta hacerlo por primera vez con alguien que se merece mi corazón”, dijo Belinda.

AC