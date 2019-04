Belinda sorprende con cambio de look

Sin duda una de las favoritas de los fanáticos por su especial estilo es la cantante Belinda. Es por ello que no sorprende verla con increíbles looks y cambios radicales de imagen. Ya sea con el pelo chino o con trenzas, sin duda Belinda es una verdadera personalidad camaleónica.

Por ello, hace un par de días su peinador favorito compartió a través de Instagram el nuevo look de la interprete, el cual seguramente veremos en la emisión del programa La Voz Azteca en estas semanas, donde Belinda es juez.

Se trata de un peinado con fleco al estilo setentero, con un ligero cambio de color más cobrizo en la parte de arriba y rubio en las puntas.

Para su nuevo look, Belinda usó un maquillaje natural donde los labios rojos con glitter fueron los protagonistas. Asimismo, la cantante llevó una playera gris, pero no dudamos que nos sorprenderá con un look más arriesgado para sus próximas apariciones en televisión.