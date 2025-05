Belinda se transforma en Carlota de Habsburgo y prepara canción con Jared Leto

Belinda se alista para encarnar a Carlota de Habsburgo, la última emperatriz de México, en una serie producida por Sony Pictures Television. La actriz y cantante, que ha consolidado su trayectoria entre la música y la actuación, se sumerge ahora en uno de los retos interpretativos más complejos y significativos de su carrera. Al mismo tiempo, prepara el lanzamiento de 'Indómita', un disco que define como “el más especial” de su vida, y que incluirá colaboraciones inesperadas; una de ellas con Jared Leto.

Consciente de la magnitud histórica y emocional del personaje de Carlota, Belinda se muestra profundamente comprometida con la construcción del rol. "Ya estoy leyendo todos los capítulos, ya me estoy preparando para este personaje porque es un personaje muy importante. Es el protagónico con más peso que he hecho en muchos años", compartió en una charla en la que estuvo presente EL INFORMADOR.

La serie, aún sin fecha de estreno confirmada, será filmada en México, España y Colombia. Reimaginará la llegada de Carlota al país, una joven emperatriz europea idealista que se enfrenta a la dura realidad política y cultural de un México convulso. Para Belinda, la preparación actoral ha comenzado con una minuciosa transformación física y emocional.

"La preparación va desde la postura, cómo caminas, cómo te sientas, absolutamente todo es distinto. Carlota fue una emperatriz y todos sus movimientos estaban cuidadosamente estudiados. Estoy en ese proceso desde ya".

Belinda confesó que llevaba dos años deseando este papel, visualizándolo, aferrándose a la posibilidad de interpretarlo. "Cuando me dijeron si me interesaba, yo estaba emocionadísima. Pasó tiempo y no supe nada, hasta que ahora es una realidad. Es un proyecto muy grande para mí", dijo con emoción, destacando además al elenco que la acompañará, entre ellos Jaime Lorente, Mabel Cadena y Miguel Ángel Silvestre.

Una emperatriz indómita

En medio de este gran reto actoral, Belinda también apuesta fuerte por su carrera musical. El 5 de junio lanzará 'Indómita', un disco que define como un movimiento, una declaración de principios. "Indómita no es lo mismo que indomable. Para mí, indómita es una mujer independiente, guerrera, con fuerza, pero también romántica, soñadora. Es una mujer que no tiene miedo, que lucha por lo que quiere sin perder su dulzura. Ese soy yo en este momento", aseguró.

La cantante ha invertido más de dos años en la creación de este material, escribiendo junto con otros compositores, y supervisando todos los detalles. Además, ha grabado 17 visuales que acompañarán el lanzamiento. "Todo el mundo Indómita es algo increíble. Lo van a ver cuando se anuncie el disco. Está pensado con mucho cariño y mucha entrega".

El disco incluirá una colaboración con Jared Leto, líder de la banda 30 Seconds to Mars y amigo personal de la artista desde hace años. La canción, titulada Never Not Love You, es una balada en spanglish con toques regionales.

"Es una canción muy especial. Habla de ese amor que nunca se va, aunque la relación no funcione. Jared escribió su parte en inglés y yo en español. Nos admiramos profundamente, y que él quisiera hacer esta colaboración conmigo es algo que no puedo explicar", comentó.

Entre luces, cámaras y emociones

Este 2025, Belinda vive uno de los momentos más intensos de su carrera. Además de la serie sobre Carlota y el lanzamiento de Indómita, se estrenará la serie Mentiras, donde interpreta a Daniela, un personaje que también le exigió meses de preparación vocal y actoral. "Se me juntaron todos los proyectos. Pero lo estoy disfrutando muchísimo", dijo.

Aunque en años anteriores sus proyectos se desarrollaban con más pausa, este año todo parece florecer al mismo tiempo. "Lo que pasa es que muchas veces los fans no entienden los procesos. Por ejemplo, Bienvenidos a Edén me llevó cuatro meses en España, el disco fueron más de dos años en el estudio. Todo ha sido mucho trabajo, aunque no siempre visible", explicó.

Consciente de su exigencia profesional, Belinda reconoce que el perfeccionismo la ha acompañado siempre, y con Carlota no será la excepción. "Soy súper perfeccionista con todo. Por eso estoy desde ahora construyendo el personaje con tiempo. Esta vez me estoy dando ese espacio que otras veces no tuve", afirmó.

Carlota para el México de hoy

La serie no se limitará a un relato político o histórico. Según Belinda, la dimensión emocional del personaje será uno de los pilares.

"Queremos contar la parte interna de Carlota: cómo se sentía, cómo era su relación con su esposo, el amor que vivía. Es una historia muy humana. Ella fue muy querida por los mexicanos, hizo cosas muy grandes que mucha gente no conoce, y queremos que eso también se vea".

En un México contemporáneo marcado por tensiones y divisiones, la historia de Carlota puede resonar con fuerza. Para Belinda, el momento de contarla no puede ser más oportuno.

"Espero que la serie inspire. Carlota fue una mujer que llegó con ideales, con sueños, y enfrentó una realidad distinta. Me identifico con ella porque también era muy entregada, muy sensible. Era soñadora, trataba bien a su gente, y estaba completamente enamorada de la persona con la que estaba".

Cuando se le preguntó qué la motivó a aferrarse al papel desde hace dos años, la artista dijo: "Nunca había hecho un personaje así. Cuando me lo ofrecieron, supe que era algo grande. Y ahora que es una realidad, me siento profundamente agradecida. Respeto a todas las actrices que audicionaron, y no me gusta decir por qué me eligieron. Creo que simplemente me vieron como Carlota".

Una visión artística total

La parte visual, tanto en la serie como en el disco, es otro de los aspectos en los que Belinda busca dejar huella. Aunque aún no ha trabajado directamente con diseñadores para los vestuarios de Carlota, no duda que esa colaboración llegará.

"Por supuesto que vamos a hacer algo espectacular. Me voy a involucrar muchísimo en esa parte, como lo hago en todos mis proyectos".

Ya en Mentiras, la actriz aportó vestuarios propios de su archivo personal. Para ella, cada detalle visual es parte de la narrativa.

"Es importante invertir en tu proyecto. No se puede perder esa parte. Mis fans siempre esperan mucho en lo visual. En los conciertos, en los videos, en todo. Y en Indómita será igual. Todo está cuidado, todo cuenta una historia".

La nueva Belinda, la de 2025, no se guarda nada. "Estoy muy emocionada, muy metida en lo que estoy haciendo. El cuerpo a veces pide descanso, pero yo no quiero. Estoy agradecida con las oportunidades que se me han presentado y voy con todo".

Cuando se le pregunta cómo se define en este momento de su carrera, su respuesta no deja lugar a dudas. "Lo puedo decir en una sola palabra: Indómita. Así me siento como artista y como persona".

