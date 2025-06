Belinda revela su gusto por comer huevos con miel y usuarios buscan probar la receta

Belinda ha vuelto a ser tema de conversación en plataformas digitales luego de compartir un gusto culinario poco común: su afición por preparar huevos con miel. Esta curiosa combinación, revelada durante una reciente entrevista, no solo generó reacciones divididas, sino que también avivó comparaciones con Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Durante una charla para el canal de YouTube Tu Música Hoy, donde la cantante habló sobre el impacto de su álbum Indómita, así como el alcance de su tema Heterocromía y la serie Mentiras, la artista se sinceró sobre sus preferencias al momento de comer.

Belinda explicó que tiene una marcada debilidad por el azúcar, al punto de incorporarla en comidas saladas. “De comida, el azúcar no lo puedo evitar, me mata. A todo le echo azúcar, a la carne le he puesto miel, preparo unos huevos con miel y no saben lo rico que son. Obviamente nadie se los come porque solo me gustan a mí y a personas que tienen un tema con el azúcar, pero a mí me gustan”, relató entre risas.

Sus palabras no pasaron desapercibidas en redes sociales, donde los internautas rápidamente reaccionaron. Mientras algunos expresaron curiosidad por probar su receta, asegurando que la probarían, otros aprovecharon la oportunidad para lanzar comentarios vinculando la revelación con declaraciones anteriores de Ángela Aguilar sobre su vida doméstica junto a Christian Nodal.

Entre los comentarios que circularon en redes, destacaron frases como:

“Ay no, es de risa cómo se contestan indirectamente una a la otra”. “No me digas que ahora va a salir Belinda que cocina los huevos en el avión”. “A Nodal le encantan así”.

Estas reacciones se originan por las recientes declaraciones de Ángela Aguilar, quien también habló de su relación con la cocina y la manera en que atiende a su pareja. En una entrevista con la periodista Pati Chapoy, la cantante del género regional mexicano reveló que heredó costumbres culinarias de su abuela Flor.

“Yo aprendí algo de mi abuela Flor y ella siempre llevaba su parrillita en el autobús, en el avión, donde sea que estaban, en el hotel. Siempre le hacía a mi papá, a mi tío y a mi abuelo huevito, tortitas y mole. Con Christian, la verdad, le hago lo mismo, lo que se le antoje, la verdad comemos muchísimo, nos encanta comer”, contó.

Además, agregó que ha buscado conservar las recetas familiares: “De repente me dice: ‘Amor, ¿me haces un huevo en salsa?’ Lo que sea... y ya voy yo. He aprendido de todas las personas en mi familia (...) Mi abuelita Flor era muy de comida mexicana y cada vez que ella se metía a la cocina yo la grababa para tratar de seguir sus recetas".

Aunque los gustos culinarios de ambas artistas pueden parecer anecdóticos, sus declaraciones han provocado una ola de especulaciones y comparaciones en redes, en las que el público se divierte analizando cada detalle relacionado con Nodal, la cocina y las indirectas entre figuras públicas.

