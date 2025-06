Ariana Grande es elegida como nueva miembro de la Academia de los Oscar

La cantante estadounidense Ariana Grande fue invitada junto con Fernanda Torres, Adria Arjona, Albert Serra y otros 530 artistas y personalidades de la industria cinematográfica a forma parte de la organización de la Academia de Hollywood.

Por medio de un comunicado, el director general de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la institución, Janet Yang, revelaron este jueves los nombres de las celebridades consideradas para formar parte de la institución, asegurando que su decisión se basa en su aporte excepcional en el medio, así como por su labor y talento en el cine.

"A través de su compromiso con el cine y con la industria cinematográfica en general, estas personas excepcionalmente talentosas han hecho contribuciones indelebles a nuestra comunidad cinematográfica global", detalló el comunicado.

Entre los nuevos miembros seleccionados para formar parte del organismo más importante del cine se encuentran la británica Gillian Anderson ('The Last King of Scotland'), la mexicana Adriana Paz ('Emilia Pérez'), Aubrey Plaza ('Emily the Criminal') o la estadounidense Monica Barbaro ('A Complete Unknown').

También está en esta lista la ganadora al Óscar a mejor actriz de la pasada edición, la estadounidense Mikey Madison, por su papel en la aclamada 'Anora'. Su compañero de reparto Yura Borisov figura entre los invitados de este año, así como el vencedor a mejor actor de reparto Kieran Culkin, por 'A Real Pain'.

Los nombres de la Academia se amplían a reconocidos rostros de Hollywood como Sebastian Stan y Jeremy Strong ('The Apprentice'), Margaret Qualley ('The Substance'), Andrew Scott ('All of Us Strangers') o Jason Momoa ('Dune').

Del apartado de dirección destacan el español Albert Serra ('Tardes de Soledad'), la nominada al Óscar Coralie Fargeat ('The Substance'), el brasileño Gabriel Mascaro ('The Blue Trail') y el mexicano David Pablos ('Dance of the 41').

Asimismo, los directores del oscarizado documental 'No Other Land', del israelí Yuval Abraham y el palestino Basel Adra, aparecen entre los invitados a formar parte de la presagiosa Academia de Hollywood.

El listado también contempla a personalidades de apartados como fotografía, edición, sonido, directores de casting. Asimismo como a representantes de artistas, guionistas, efectos especiales o diseño de producción, entre otras categorías.

Puede interesarte: Selena Gomez CONFIESA su primer amor de la infancia

De aceptarse todas las invitaciones, "el total de miembros (incluidos los eméritos) será 11 mil 120" mientras que el número de votantes se ampliará a 10 mil 143, indicó la Academia.

Con la incorporación de una nueva generación de miembros, "la Academia se compondrá por un 35 % de mujeres, un 22 % de comunidades subrepresentadas y un 21 % de miembros internacionales", precisó.

La 98ª edición de los Óscar se celebrará el domingo 15 de marzo de 2025 en el teatro Dolby de Los Ángeles (California, EU).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP